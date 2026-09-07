Basket femminile, gli scenari di tabellone dell’Italia ai Mondiali verso lo scontro diretto con la Cina

Comincia a prendere forma il tabellone a eliminazione diretta dei Campionati Mondiali di basket femminile 2026, in corso di svolgimento a Berlino e valevole come primo evento di qualificazione diretta verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028 (staccherà il pass solamente la vincitrice del torneo, a meno che non si tratti di Team USA, già ammesso in qualità di Paese ospitante).

L’Italia, grazie al faticoso successo in rimonta sulla Cechia al debutto, è già certa del passaggio del turno ma dovrà passare dagli spareggi per accedere ai quarti di finale dopo aver perso ieri sera in volata contro gli Stati Uniti. Le azzurre si giocheranno questa sera il secondo posto del gruppo D nello scontro diretto con la Cina, che mette in palio sulla carta un abbinamento più favorevole in vista del barrage di mercoledì.

Il girone della Nazionale italiana si incrocia con la Pool C, che si è conclusa stamattina definendo già di fatto le possibili avversarie di Cecilia Zandalasini e compagne nel prossimo turno. Il Belgio ha battuto l’Australia nello spareggio per la prima posizione, volando direttamente ai quarti e relegando le aussie al posto d’onore, mentre Porto Rico si è imposto sulla Turchia aggiudicandosi il terzo posto e l’ultimo slot disponibile per la fase finale.

Se l’Italia dovesse sconfiggere la Cina arrivando seconda nel girone D, allora troverebbe agli spareggi l’abbordabile selezione portoricana con all’orizzonte un ipotetico quarto di finale con la Francia argento olimpico in carica. In caso di ko con le asiatiche, la squadra allenata da coach Capobianco finirebbe al terzo posto nel raggruppamento incrociando al barrage la temibile Australia con la prospettiva di un possibile quarto contro la vincente del gruppo A (in pole position c’è la Spagna, ma è tutto aperto).