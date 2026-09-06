Basket femminile, Gianni Petrucci non ci sta: “Arbitri così bravi da meritare la finale”

Gianni Petrucci, il presidente della FIP, a fine Italia-USA non le ha mandate a dire. Decisamente scontento, il numero 1 della pallacanestro italiana, dell’arbitraggio che già solo nella prima metà di gara aveva concesso 17 tiri liberi a Team USA (e 12 dei 30 punti sono arrivati da lì), con una seconda metà di gara un po’ meno ricca di episodi contestati, ma con il picco del finale e dei contatti su Cecilia Zandalasini.

Così dai microfoni del sito federale si è espresso Petrucci, in maniera stringata ma molto chiara: “Arbitri così bravi che meritano di arbitrare la finale. Sono orgoglioso di queste ragazze!” Ed è una fortissima ironia nera, quella del presidente federale.

Per l’Italia, quella di oggi è stata forse la più importante prestazione di squadra degli ultimi anni, assieme a tutta la cavalcata degli Europei 2025. Ma è anche la definitiva dimostrazione del fatto che le azzurre hanno la grande capacità non solo di giocare con le armi delle squadre avversarie, ma anche di prendersi un affetto enorme.

Perché tanto è stato quello visto alla Berlin Arena, tale da rendere un palasport in teoria ricco di tifo per gli USA un autentico catino tricolore. E questo non può non far pensare a ciò che sarà domani alla Max Schmeling Halle, quando l’Italia si troverà di fronte la Cina. Le azzurre non hanno conquistato solo il tifo italiano: si sono prese anche la gente neutrale.