Basket femminile: Francia senza freni a Berlino, è finale ai Mondiali. Germania battuta

La Francia è la prima finalista ai Mondiali di basket femminile di scena a Berlino. Di fronte a una Berlin Arena (Uber Arena) ad ampio sostegno tedesco, ma con diverse sacche di tifo francese, il punteggio finale è di 86-64 dopo una performance di primo livello da parte delle transalpine, in grado di confermare il loro status di co-favorite del torneo. Adesso l’attesa è tutta per la serale Spagna-USA. Al solito, Gabby Williams è autentica mattatrice con 22 punti.

Partenza sprint della Francia, con due triple in fila di Williams e Salaun che cercano immediatamente di spegnere una Berlin Arena esaurita che, invece, sono Eichmeyer e Sabally a provare ad accendere. Fiebich spinge la Germania con cinque di fila, Sabally l’aiuta con i suoi potenti mezzi fisici, Geiselsoder con una bella iniziativa, ma dall’altra parte la coppia Salaun-Williams impera e a metà primo quarto è già 16-14 Francia. Pur rimanendo a lungo avanti, le transalpine (soprattutto con Williams e Malonga) sbagliano una quantità irreale di conclusioni anche facili sotto canestro: la Germania punisce e passa con quattro in fila di Guelich. A quel punto Johannes decide per lo scossone e segna la tripla, Sabally cerca e non trova il fallo: 25-23 Francia dopo 10′.

Ayayi riparte con la tripla del +5 francese, ma in generale è il team transalpino che nei primi tre minuti e mezzo riesce a trovare un modo per stringere le maglie, soprattutto dall’arco, in difesa, guadagnando così un +8 (34-26). Fiebich fa ripartire le tedesche con la tripla del 34-29. La Germania, di fatto, è in grandissima difficoltà realizzativa, ma dal canto suo anche la Francia fa tanta fatica ad arrivare al 38-29 che, comunque, quando realizzato da Johannes provoca il timeout di Olaf Lange. Sono Sabally, Eichmeyer e Fiebich a ridurre il divario a 4 lunghezze, con Williams che però riaggiusta la mano dall’arco per il +7. Un vantaggio che, per buona misura, rimane fino al 45-38 dell’intervallo.

La Francia riparte fortissimo al ritorno sul parquet: bastano due minuti, Salaun, Badiane, la tripla di Ayayi e Lacan dalla media per andare sul 54-38. Sabally e Guelich riaccendono le speranze tedesche e anche il pubblico berlinese, con un divario che scende fino a 9 lunghezze, ma è una fase in cui si segna anche relativamente di meno e in cui, più della bontà delle difese, prendono piede tanti problemi offensivi da una parte e dall’altra. La Francia, però, il mordente sulla partita non lo perde mai: anzi, prima Salaun e poi una rubata con transizione velocissima di Williams significano 60-47. E, a 10′ dal termine, il tabellone dice 64-50.

Riparte bene la Germania, che nel primo minuto e mezzo trova (finalmente dal suo punto di vista) Buhner e ritrova Peterson da tre, ma qui arriva la replica di Leite da oltre l’arco per il 67-55. Williams riporta la situazione sul +14, ma le tedesche hanno ancora la forza di riaprire un po’ la situazione con Eichmeyer e la tripla del 69-60 di Bessoir a 5’43” dalla fine, ma questo è il massio che concedono le francesi, trascinate sempre da Williams per mantenere la situazione sotto controllo. Sull’81-64 i diversi spicchi di tifo francese alzano le loro bandiere da un settore all’altro in segno di esultanza. Finisce 86-64.

FRANCIA-GERMANIA 86-64

FRANCIA – Leite 9, Ayayi* 10, Salaun* 14, Malonga 6, Williams* 22, Badiane* 4, Johannes 13, Touré 2, Gueye ne, Bernies ne, Lacan* 4, Astier 2. All. Toupané

GERMANIA – Peterson 7, Wilke 6, Sabally* 12, Eichmeyer* 6, Fiebich* 9, Geiselsoder* 4, Daub*, Buhner 2, Guelich 12, Bessoir 6, Sontag, Bielefeld. All. Lange