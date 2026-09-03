Basket femminile: clamoroso caso Li Yueru, niente Mondiali per passaporto smarrito

Un caso al limite dell’incredibile, anzi pure oltre, priva la Cina di una delle tre “torri” che avrebbero dovuto terrorizzare il pitturato di chiunque ai Mondiali. Assieme a Xu Han e Zhang Ziyu non ci sarà Li Yueru, una delle due stelle (assieme appunto a Xu) che gioca in WNBA, che sarebbe stata tra le stelle dell’intera rassegna dopo i 17.7 punti e 11.1 rimbalzi di media alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Cos’è accaduto? Molto semplicemente, stando alle parole della giocatrice pubblicate sui propri canali social e, successivamente, alla comunicazione della federazione cinese “il passaporto è stato accidentalmente smarrito durante una spedizione postale negli USA“. E, poiché il documento non è stato ritrovato, recuperato o in qualsiasi modo avvistato prima delle operazioni necessarie per il trasferimento della Cina in Germania, ecco che Li Yueru è fuori.

La diretta interessata ha definito “un peccato non poter essere, questa volta, con le mie compagne. Abbiamo lavorato tutti con dedizione e cercato qualsiasi possibile soluzione, ma forse, stavolta, la fortuna è un po’ venuta meno“. E, nei fatti, sembra che il girone dell’Italia stia in qualche modo perdendo i pezzi a livello di superstar.

Questo perché gli USA hanno perso A’ja Wilson e Kelsey Plum, per la Cina appunto non ci sarà Li Yueru e per la Cechia saranno out sia Julia Reisingerova che Emma Cechova, cioè sostanzialmente larga parte del pacchetto lunghe della squadra. Tornando a Li Yueru, va anche detto che nell’ultima sua stagione WNBA alle Dallas Wings, si era ritrovata con un ruolo un po’ marginale, da 3.3 punti e 2.6 rimbalzi.