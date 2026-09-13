Basket femminile: Breanna Stewart MVP dei Mondiali da dominatrice totale

Assegnati i riconoscimenti legati ai Mondiali di basket femminile che si sono appena conclusi a Berlino e che hanno visto il trionfo di Team USA in finale sulla Francia per 97-79, dopo che la partenza era risultata completamente favorevole alle transalpine.

A ricevere il titolo di MVP è Breanna Stewart, che aggiunge l’ennesimo pezzo di leggenda alla propria carriera, dopo un torneo da 11 punti, 6.8 rimbalzi e 2.6 assist di media. Ma non è la quantità che conta: è quanto eseguito in campo che colpisce nella maniera più assoluta, con esperienza, capacità e quel solito pizzico di grande tecnica che l’ha perennemente resa tra le più forti al mondo.

Completano il quintetto ideale Iyana Martin, che è stata nominata anche Rising Star del torneo, Jackie Young, MVP della finale, Gabby Williams, nominata inoltre Best Defensive Player, e Leonie Fiebich, che porta un po’ di Germania in questo quintetto.

A giovarsi del ruolo di miglior coach, invece, Miguel Mendez, il capo allenatore della Spagna, che ha portato fino alla terza posizione iridata.