Basket femminile: Alanna Smith salterà Italia-Australia, assenza pesante per le Opals

Come appena comunicato da fonti FIBA, arriva una notizia particolarmente pesante per l’Australia. Nella partita contro l’Italia, infatti, non ci sarà Alanna Smith, che aveva subito un infortunio nella partita inaugurale del torneo delle Opals, quella contro Porto Rico. Per lei problema a una gamba, che nel caso in cui la selezione aussie dovesse avanzare la terrà fuori per il resto del torneo.

Smith aveva giocato 12 minuti contro le portoricane, realizzando 10 punti con 4/5 dal campo (3/3 da due e 1/2 da tre), con 8 rimbalzi, 2 assist e 1 stoppata, ma anche con 3 palle perse. Nei fatti era stata una delle migliori. Per l’ala delle Dallas Wings, in buona sostanza, Mondiali terminati.

Un colpo piuttosto pesante, anche perché Smith ha un ruolo di discreto rilievo anche nella franchigia texana, dove viaggia a una media di 6 punti e 3.9 rimbalzi ad allacciata di scarpe. Nei fatti, già contro Turchia e Belgio la ventinovenne di Hobart non era scesa in campo ed adesso è più chiara la sua (non) situazione.

Italia e Australia scenderanno in campo alle 20:45 questa sera, con in palio un posto nel quarto di finale che, eventualmente, vedrà di fronte la Spagna esattamente 24 ore dopo. Le azzurre sono a roster completo e cercano un colpo storico, e anche una specie di rivincita perché 32 anni fa proprio le Opals negarono ulteriori sogni iridati alla squadra del tempo.