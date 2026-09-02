Ayomide Folorunso vince da favorita ai Giochi del Mediterraneo, Sibilio frenato dopo la partenza a razzo

Ayomide Folorunso ha conquistato la medaglia d’oro sui 400 ostacoli ai Giochi del Mediterraneo, la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. L’azzurra era la grande favorita sulla pista dello Stadio Giuseppe Valente di Taranto e ha rispettato il pronostico della vigilia, distribuendo bene lo sforzo nella prima parte di gara e poi uscendo in maniera convincendo sul rettilineo conclusivo, dove ha tramortito la concorrenza della francese Louise Maraval.

In avvicinamento ai trent’anni, che compirà il prossimo 17 ottobre, l’allieva di coach Maurizio Pratizzoli si è regalata una bella soddisfazione nelle battute conclusive di una stagione in cui ha avvicinato di quattro centesimi il suo record italiano e ha raggiunto la finale agli Europei. L’azzurra si è imposta con il nuovo record della manifestazione (54.22), precedendo Maraval (54.68) e Alice Muraro, che festeggia la medaglia di bronzo con il crono di 54.95.

Alessandro Sibilio è partito in maniera convincente e dopo le prime tre barriere era al comando, ma poi il campano ha bruscamente frenato ed è stato superato dagli altri pretendenti alle medaglie. L’allievo di Giorgio Frinolli ha proseguito la gara a onor di firma, ma la sensazione è che non fosse nelle condizioni fisiche ideali ed è giunto al traguardo nel pieno rispetto della maglia azzurra, chiudendo al settimo posto con il tempo di 51.54.

Stagione decisamente complicata per l’argento europeo di Roma 2024, tornato in pista dopo essersi lasciato alle spalle dei problemi fisici e parso in crescita all’inizio dell’estate, ma poi scivolato nuovamente indietro e risultato anonimo nella finale degli Europei di Birmingham, alla pari di quanto successo oggi pomeriggio nella località pugliese. La gara è stata vinta dal marocchino Ismail Manyani (48.87) davanti ai turchi Ismail Nezir (49.01) e Berke Akcam (49.55).