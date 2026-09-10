Angelina Melnikova: “Amo gli italiani: parlano, parlano, parlano…Vorrei andare a Los Angeles 2028”

Angelina Melnikova è reduce da una strabiliante prestazione agli Europei di Zagabria. Il titolo individuale conquistato e poi anche la medaglia d’oro al volteggio e pure con la squadra. La straordinaria campionessa russa è in Italia per partecipare al campionato italiano con la Libertas Club Ginnastica Vercelli ed in questa occasione è stata ospite della trasmissione Ginnasticomania di Chiara Sani sul canale YouTube di OA Sport.

Un rapporto speciale quello tra l’Italia e Melnikova: “Sono davvero felice di essere qui. Ringrazio tantissimo la Libertas Club Ginnastica Vercelli per avermi invitata. Sono davvero felice di essere qui in Italia. Amo tantissimo l’Italia. Questa è la mia seconda volta. Mi piace molto questa competizione. Mi piace tantissimo l’atmosfera che si respira qui e mi piacciono molto le persone. Mi piacciono anche la mia squadra e i miei allenatori, mi hanno aiutata tantissimo”.

La russa fa capire chiaramente cosa le piace del nostro Paese: “Il cibo! Ovviamente mi piace tantissimo il cibo! Qui mangio la pasta tutti i giorni. Pasta! Ieri ho mangiato la pasta al ragù. Mi piacciono anche molto gli italiani. Sono così emotivi ed espressivi. E poi parlano, parlano, parlano sempre! Parlano, parlano e parlano”.

Uno sguardo al futuro: “Vorrei andare a Los Angeles. Nella prima parte del prossimo anno cercherò soprattutto di mantenere il mio corpo in buona forma. Nella seconda parte, invece, ci saranno i Campionati Europei e anche i Campionati Mondiali”.