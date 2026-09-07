Andrea Capobianco: “Stasera abbiamo sbagliato partita. Contro l’Australia vogliamo una gara degna dell’Italia”

Non è contento Andrea Capobianco, e lo fa chiaramente capire dopo la sconfitta dell’Italia nella terza e ultima partita di questo girone D ai Mondiali di Berlino. La Cina non ha mai perso il controllo del confronto odierno, e dunque è tempo di fare valutazioni in vista della sfida all’Australia di mercoledì sera.

Queste le parole dell’allenatore azzurro raccolte tra quelle della conferenza stampa: “Ogni tanto si può sbagliare. Bisogna ammettere che stasera abbiamo sbagliato partita. Peccato perché a questo livello non si potrebbe ma siamo umani. Ora parleremo di ciò che è successo: sono dispiaciuto ma se ne parlerà serenamente. Essere nelle prime 12 Nazionali del mondo è un grande risultato ma di sicuro non vogliamo uscire giocando come oggi. Con l’Australia vogliamo fare una gara degna dell’Italia“.

A parlare alla stampa è stata anche Olbis Andrè, capitana della Nazionale in questi Mondiali: “La gara di ieri ci ha tolto tante tante energie a livello fisico e mentale ma non può essere una scusa. E’ un Mondiale e non ce lo possiamo permettere. Oggi non abbiamo onorato la Maglia come avremmo dovuto e chiediamo scusa ai tanti tifosi che oggi ci hanno sostenuto per 40 minuti a Berlino. Oggi non eravamo pronte ma questo ci servirà per le prossime partite. Contro gli Usa abbiamo dimostrato quale possa essere il nostro livello ma nasce tutto dall’intensità e oggi non lo siamo state“.

L’Italia giocherà mercoledì alle 20:45 il barrage con l’Australia, in una sfida che non si verificava da 11 anni a livello senior. Le azzurre hanno storicamente pagato dazio con le aussie, ma, qualora si ritrovassero tra due giorni, avrebbero di fronte una squadra che per certi versi non appare quella al top mondiale degli ultimi anni.