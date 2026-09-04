Andrea Capobianco: “Partita non bella, ma serviva vincere. Bello vedere Matilde Villa giocare da par suo”

Tanta è la gioia nel volto e nella voce di Andrea Capobianco, dopo la vittoria dell’Italia per 63-54 nei confronti della Cechia nell’esordio ai Mondiali. Il coach azzurro ha costruito, grazie alle sue giocatrici, il primo mattoncino verso quella che vuole essere la permanenza a Berlino anche oltre la prima fase.

Queste le sue parole alla FIP: “Abbiamo sofferto tanto ma le partite di un Mondiale possono toccare tutti e così è stato. All’inizio bisognava dare coraggio alle ragazze e loro stesse sono state brave a trasmetterselo a vicenda. La partita non è stata bella ma serviva vincere e sono contento per come abbiamo reagito“.

E ancora una volta sottolinea come sia la squadra quella che conta oltre tutto: “La forza di questa squadra è mettersi a disposizione quando le cose non vanno bene. Sapevamo che in attacco avremmo avuto qualche problema visto l’esordio in una competizione come questa ma difendendo bene siamo riusciti a correre il campo. Mi fa piacere vedere Matilde giocare alla Matile e mi fa piacere vedere come la squadra l’abbia aiutata a rientrare“.

L’Italia tornerà in campo tra due giorni, domenica 6, contro Team USA alle 20:45, e completerà l’opera contro la Cina lunedì 7 sempre alla stessa ora. Cambieranno però le arene: contro le americane si passerà alla Berlin Arena, mentre contro le asiatiche si ritornerà alla Max Schmeling Halle.