Andrea Capobianco: “Le ragazze prenderanno qualcosa da oggi per migliorare domani. Posso solo essere orgoglioso”

Una conferenza stampa fiume, quella che Andrea Capobianco ha tenuto alla fine di Italia-USA, una partita di cui si potrebbe fare ogni genere di analisi, appunto, a fiume. Le azzurre hanno perso 52-55, ma non sono mai state così vicine a firmare un’impresa così clamorosa, quella di battere Team USA con le WNBA. E hanno portato dalla loro parte praticamente quattro quinti del pubblico presente di Berlino (9232 spettatori).

Queste alcune delle parole del coach azzurro in conferenza stampa: “Posso solo essere orgoglioso di queste ragazze, che hanno fatto un qualcosa di strepitoso, e fare i complimenti a Team USA. Sono state bravissime in certi momenti. Le ragazze hanno fatto una partita di una forza mentale strepitosa, cercando di adattarsi in ogni situazione, anche situazioni nuove, cercando di limitare il più possibile un talento spaventoso come quello americano“.

Passando nel dettaglio: “Volevamo assolutamente rompere il ritmo degli Stati Uniti e ci siamo riusciti, perché sappiamo bene che se loro comandano il ritmo sono una squadra incredibile, di un altro pianeta. Le ragazze hanno creduto, passo dopo passo, a questo concetto di cambiare sistematicamente il ritmo, contenere o essere aggressive in base ad alcune situazioni. Sono convinto, perché questa è la mentalità che queste ragazze hanno, che da questa partita prenderanno qualcosa per migliore ancora domani. Questa è la grandezza umana e tecnica delle giocatrici italiane“.

Appena terminata la conferenza stampa Capobianco ha avuto modo anche di rispondere brevemente ai nostri microfoni. Sulla gestione di Zandalasini con tre falli dopo i primi 20 minuti: “Cecilia è una giocatrice clamorosa, di un’intelligenza spaventosa, è stata brava lei a difendere ancora più pulito e le compagne a dare una mano stringendo il muro in difesa“. E poi, sulla zona che le americane non avevano idea di come affrontare: “Una zona adeguata, una zona dove le ragazze sono state molto brave ad adattarsi con grande attenzione“.