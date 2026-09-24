Alice D’Amato allontana il rientro: “Possibile una nuova operazione: sicuramente non torno ad inizio 2027”

Un periodo difficile in palestra, ma roseo fuori. Alice D’Amato, iconico oro alle travi in occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024, sta facendo i conti con la riabilitazione e la fisioterapia dovuti all’infortunio alla spalla ma, nel frattempo, sta scoprendo nuovi lati di sé stessa. A svelarlo è stata proprio la diretta interessata, intercettata da Chiara Sani in occasione dell’ultima puntata di Ginnasticomania, trasmissione in onda sul canale YouTube di OA Sport, in cui l’irriverente conduttrice si è addentrata all’interno del nuovissimo International Gymnastics Center di Brescia, chiamata anche “Casa delle fate”.

In prima battuta la nostra portacolori ha dato un importante aggiornamento circa le sue condizioni fisiche, anticipando un possibile altro intervento chirurgico: “Sto bene, più o meno, né bene né male, sono in una fase di passaggio – ha detto D’Amato – Questo periodo lo sto vivendo un po’ così, sei mesi fa ho fatto un intervento alla spalla destra, stavo migliorando. Ma anche la spalla sinistra non andava bene, lo sapevamo. Probabilmente dovrò sottopormi ad un intervento chirurgico anche per quella a fine settembre”.

La Campionessa Olimpica ha poi proseguito: “Ci sono appena passata. Da un lato è positivo, dall’altro pensavo andasse diversamente, speravo di recuperare e di ritornare in pista l’anno prossimo. Così non è, devo affrontare anche questo. Vedremo quando rientrerò nel 2027, sicuramente non ad inizio anno. Ma spero che le mie spalle mi diano la possibilità di continuare a fare questo sport”.

Ma proprio questa pausa forzata ha permesso all’azzurra di scoprire lati inediti del suo carattere: “Oltre a questo meraviglioso sport a cui ho dedicato la vita sto cominciando a scoprire anche tante di cose di Alice fuori dalla palestra. Sto scoprendo un sacco di cose che mi piacciono e sto cercando di farle combaciare entrambe per essere una persona migliore in tutti e due gli ambiti. Cosa ho conquistato di me stessa? Vedere la mia parte divertente, quella che si lascia più andare, in palestra è difficile farla uscire. Ho tanti lati che non sapevo di avere e che mi piacciono, cercherò di portare avanti questa cosa. Quando ci sono momenti difficili mi piace ridere, mi piace scherzare, mi piace fare stare bene le altre persone”.