Atletica
Alessandro Michieletto: “Come la prima volta. Siamo in costante crescita, vietato sbagliare”
Giornata di vigilia per l’Italia, che domenica 20 settembre (ore 21.05) affronterà la Danimarca negli ottavi di finale degli Europei 2026 di volley maschile. I Campioni del Mondo scenderanno in campo alla Inalpi Arena di Torino per fronteggiare la compagine nordica nella prima sfida da dentro o fuori di questa rassegna continentale: partiranno con tutti i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare un avversario capace di trascinare la Serbia al tie-break e di vincere due partite nella fase a gironi.
Alessandro Michieletto ha giocato un set da titolare contro la Slovenia nella partita disputata giovedì sera al PalaPanini di Modena e ha messo a segno 8 punti, facendo capire di essere sulla strada giusta dopo l’infortunio e che può salire di condizione durante la settimana decisiva della competizione. Lo schiacciatore potrebbe subentrare a partita in corso nei match a eliminazione diretta, fornendo un contributo fondamentale nel reparto di banda in cui gli attuali titolari sono Daniele Lavia Bottolo.
Il martello di Trento ha fatto un punto della situazione attraverso i canali federali: “Siamo in costante crescita e nell’ultima partita il coach ha dato spazio anche a coloro che avevano giocato meno e quindi questo dà una marcia in più a tutti per avere il ritmo gara. Adesso, con le partite da dentro o fuori, sarà importante l’apporto di tutti e vedo un livello di gioco della nostra squadra molto alto. Penso che siamo a buon punto e con le gare giocate contro Cechia e Slovenia, abbiamo affrontato avversarie di alto livello. Ora è vietato sbagliare”.
L’azzurro ha proseguito: “Giocheremo contro la Danimarca e l’attenzione dovrà essere altissima, anche perché siamo in una nuova città e non dobbiamo distrarci. La squadra, devo dire, è molto focalizzata e concentrata. Giovedì, avendo avuto modo di giocare con più continuità, è stato un po’ come la prima volta. Sette mesi sono tanti e lunghi, tornare a giocare un set intero è stato per me come un ingresso vero, questa volta. Sono tornato a giocare a pallavolo. È stato davvero bello ed emozionante, è stato fantastico”.
Il nostro portacolori ha espresso la propria soddisfazione: “Mi è mancato stare lontano dai compagni, per questo ringrazio molto tutto lo staff, perché abbiamo fatto un’estate lunga di preparazione, cominciata a Cavalese e proseguita poi a Firenze. Per me essere qui oggi è importante e voglio dare una mano alla squadra. Essere qui a giocare questo Europeo è fantastico e mi rende orgoglioso”.