WTA Cincinnati 2026: Svitolina, Gauff e Kostyuk avanti col brivido, colpo Stephens

Sebbene le sorprese viste in campo maschile nel WTA 1000 di Cincinnati siano molto ridotte, ciò non toglie che di match da brividi in questa giornata se ne siano visti tanti. E se questo non riguarda Aryna Sabalenka, Elena Rybakina o Iga Swiatek, tutte avanti con tranquillità, è dalle altre parti che bisogna andare a cercare nella selva di terzi set disputati.

In particolare, tra i nomi di grande spicco rischia tantissimo Elina Svitolina: l’ucraina annulla non meno di sette match point alla ceca Tereza Valentova prima di batterla nel tie-break nel secondo set che fa da prologo al quasi inevitabile 6-0 del terzo. Non arriva a tanto Coco Gauff, ma anche per lei c’è da recuperare contro la russa Liudmila Samsonova: 2-6 6-4 6-1.

E a proposito di match lottati, dopo mille evoluzioni ce la fa Marta Kostyuk: l’ucraina, dopo una sfida dai mille colpi di scena, riesce a non far risorgere Sofia Kenin, con l’americana che può rammaricarsi per aver avuto un vantaggio di 3-0 nel terzo set. Ci sarà ora la sfida con Sloane Stephens, che ritrova uno dei suoi giorni migliori ed estromette l’attualmente austriaca Anastasia Potapova.

Altre uscite eccellenti sono quelle della canadese Leylah Fernandez e, nel derby ceco con Sara Bejlek, di Barbora Krejcikova, nonché della croata Donna Vekic. Vero è che, su 32 teste di serie, sono appena 7 quelle che hanno lasciato il torneo prima del terzo turno, il che fa capire quanto le più forti in questa fattispecie abbiano mantenuto i loro propositi, almeno allo stato attuale delle cose.

RISULTATI WTA 1000 CINCINNATI

Sabalenka [1]-Gibson (AUS) 6-2 7-6(2)

Xinyu Wang (CHN)-Vekic (CRO) [31] 3-6 6-1 6-4

Bejlek (CZE)-Krejcikova (CZE) [23] 7-6(5) 6-4

Alexandrova [16]-Blinkova [Q] 6-7(5) 6-4 7-5

Siniakova (CZE) [33]-Bouzas Maneiro (ESP) 6-7(5) 6-1 6-1

Keys (USA) [20]-Snigur (UKR) 4-6 6-3 6-3

Xiyu Wang (CHN) [Q]-Fernandez (CAN) [30] 3-6 6-2 6-2

Svitolina (UKR) [8]-Valentova (CZE) 3-6 7-6(5) 6-0

Gauff (USA) [4]-Samsonova 2-6 6-4 6-1

Li (USA) [28]-Zhang (CHN) 7-5 6-3

Bouzkova (CZE) [22]-Stefanini (ITA) [Q] 6-2 6-4

Jovic (USA) [13]-Korpatsch (GER) 6-4 6-3

Kostyuk (UKR) [10]-Kenin (USA) [WC] 4-6 6-3 7-5

Stephens (USA) [WC]-Potapova (AUT) [24] 6-2 6-4

Tjen (INA) [32]-Golubic (SUI) 7-6(8) 5-7 7-5

Andreeva [5]-Oliynykova (UKR) 6-1 6-0

Swiatek (POL) [7]-Arango (COL) [Q] 6-3 6-0

Rybakina (KAZ) [2]-Townsend (USA) 6-3 6-4