WTA Cincinnati 2026, clamorosa eliminazione di Sabalenka. Avanzano Rybakina, Gauff e Swiatek

Giornata decisamente intensa per il torneo WTA di Cincinnati: si giocano infatti tutti i match degli ottavi di finale. Aryna Sabalenka continua il suo momento negativo e incassa una clamorosa eliminazione. La numero uno del mondo cede il passo al cospetto della ceca Sara Bejlek. Avanzano ai quarti Rybakina, Gauff e Swiatek.

La grande sorpresa si materializza in chiusura di giornata. La ceca Sara Bejlek, classe 2006, elimina Aryna Sabalenka 7-6(7) 6-4 in un’ora e cinquantasette minuti. La bielorussa spreca un vantaggio di 5-1 nel tie-break prima di capitolare al quarto set point. Il copione si ripete nella seconda frazione con la giovane ceca che inanella cinque giochi consecutivi dall’1-4 per chiudere i conti al primo match point. La polacca Iga Swiatek, testa di serie numero sette, piega la francese Diane Parry, numero 66 del ranking, 6-3 6-3 in un’ora e trenta minuti.

La statunitense Jessica Pegula, testa di serie numero tre, doma la romena Sorana Cirstea 6-2 4-6 7-5 in due ore e sei minuti. La kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero due, regola la russa Diana Shnaider 6-4 6-4 in un’ora e ventisette minuti.

L’ucraina Marta Kostyuk, testa di serie numero dieci, rimonta la russa Mirra Andreeva, numero cinque del tabellone, 4-6 6-0 6-2 in un’ora e trentacinque minuti. L’americana Amanda Anisimova, numero nove del tabellone, supera la ceca Linda Noskova, testa di serie numero sei, 6-1 6-4 in un’ora e undici minuti.

La statunitense Coco Gauff, testa di serie numero quattro, liquida la ceca Marie Bouzkova 6-3 6-2 in un’ora e trentaquattro minuti. Madison Keys, ventesima favorita del tabellone, regola la cinese Xinyu Wang 7-6(4) 6-3 in un’ora e cinquantadue minuti.