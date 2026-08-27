Valentina Gottardi torna a casa: con Orsi Toth è la stella del Future di Modena! Dieci coppie azzurre nel main draw

Al Beach Pro Tour Future di Modena è tutto pronto per il main draw dopo una giornata di qualificazioni che ha definito le ultime quattro coppie ammesse sia nel torneo maschile sia in quello femminile. La grande attrazione è però già nel tabellone principale: Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, coppia numero uno d’Italia e tra le migliori formazioni al mondo, saranno al via di un appuntamento particolarmente sentito per Gottardi, modenese e dunque giocatrice di casa. Un nome di primissimo piano per un Future che presenta una nutrita partecipazione italiana in entrambi i tornei.

Le qualificazioni maschili hanno promosso Andreatta/Acerbi, Pavlusek/Havelka, Almblad Engvall/Annerstedt e Mizumachi/Kurosawa. Percorso senza sbavature per gli azzurri: Andreatta/Acerbi hanno superato 2-0 i bulgari Iliev/Kostov (21-14, 21-16), prima di trovare nel secondo turno il derby con Krumins/Podestà, a loro volta protagonisti di un netto 2-0 sui lettoni Šalkovskis/Jaundžeikars. Andreatta/Acerbi hanno conquistato il main draw imponendosi 21-12, 21-14. Avanti anche i cechi Pavlusek/Havelka, vincitori prima su Voleanin/Zuev e poi su Kaliozis/Karykas, gli svedesi Almblad Engvall/Annerstedt, costretti al tie-break da Ludwig/Hüper, e i giapponesi Mizumachi/Kurosawa, dominanti 21-8, 21-14 nel turno decisivo contro Pihera/Toufar.

Il tabellone principale maschile offre così cinque presenze italiane. Subito derby nella Pool A, dove alle 13.00 Rossi/Caminati affrontano Marini Da Costa/Marchesan; nell’altra sfida Hilbert/Weber se la vedranno con Korsakov/Dobcis. Nella Pool B alle 14.00 toccherà a Di Felice/Borraccino contro Van Werkhoven/Van Hal, mentre Grahn/Isaksson sfideranno i qualificati Pavlusek/Havelka. La Pool C propone alle 15.00 Spadoni/Ulisse contro Almblad Engvall/Annerstedt, con Hajós/Veress-Petersen/Napier a completare il quadro. Infine la Pool D, dove alle 16.00 Andreatta/Acerbi ripartiranno contro Klemen/Holzinger, mentre Bercik/Bercik affronteranno Mizumachi/Kurosawa. In serata si giocheranno le sfide tra le vincenti delle prime partite, mentre il 29 agosto si affronteranno le perdenti.

Anche le qualificazioni femminili hanno regalato una promozione all’Italia. Dalmazzo/Annibalini hanno costruito il loro accesso al main draw attraverso due successi di spessore: prima la rimonta sulle bulgare Vili/Tsenova per 2-1 (18-21, 21-13, 15-8), poi il 2-0 su Jámbor/Kállai (21-17, 21-17). Si ferma invece Fezzi/Belliero Piccinin, eliminate soltanto 20-18 al tie-break dalle francesi Collette/Descamps. A completare il poker delle qualificate sono state Miharu/Yabumi, capaci di battere proprio Collette/Descamps 21-12, 21-18, W.T. To/W.M. To, nettamente vittoriose su Garcés/Pol, e Svobodova/Ebertova, che hanno superato Kubistova/Tonova nel derby ceco.

Ed è proprio nel torneo femminile che Modena propone il nome più prestigioso. Nella Pool A Gottardi/Orsi Toth debutteranno alle 11.00 in un derby contro Dalmazzo/Annibalini, appena emerse dalle qualificazioni: per la modenese Gottardi sarà l’esordio davanti al pubblico di casa insieme a Orsi Toth. Dall’altra parte della pool si affronteranno Åhman/Jernbeck e le qualificate Miharu/Yabumi, con le due vincenti nuovamente in campo alle 21.00.

Italia presente anche nelle altre tre pool. Nella Pool B Puccinelli/Mattavelli affrontano alle 10.00 Oto/Take, mentre Van Vegten/De Groot se la vedranno con Collette/Descamps. La Pool C si apre alle 9.00 con Tallevi Diotallevi/Franzoni contro Luini/Essink e con Frommova/Honzovicova opposte alle qualificate W.T. To/W.M. To. Alle 12.00, infine, la Pool D propone Pelloia/Mancinelli contro Robinson/Reffel e Giulia/Carol contro Svobodova/Ebertova. Anche qui le vincenti torneranno in campo nel pomeriggio o in serata, mentre il 29 agosto saranno le coppie sconfitte all’esordio a giocarsi la prosecuzione del torneo.

TORNEO MASCHILE

Qualificazioni primo turno: Andreatta/Acerbi (ITA) – Iliev/Kostov (BUL) 2-0 (21-14, 21-16)

Krumins/Podestà (ITA) – Šalkovskis/Jaundžeikars (LAT) 2-0 (21-15, 21-10)

Pavlusek/Havelka (CZE) – Voleanin/Zuev (MLD) 2-0 (23-21, 21-16)

Kaliozis/Karykas (GRE) – Śliwa/Witkowski (POL) 2-0 (21-15, 21-11)

Almblad Engvall/Annerstedt (SWE) – Perez M./Ignacio Pérez (URU) 2-0 (21-17, 21-15)

Ludwig/Hüper (GER) – Mugerli/Pečnik (SLO) 2-0 (21-17, 21-17)

Pihera/Toufar (CZE) – Cook/Fraser (SCO) 2-0 (21-15, 21-19)

Mizumachi/Kurosawa (JPN) – Martínez F./Blasl (ESP) 2-0 (21-12, 25-23)

Qualificazioni secondo turno: Andreatta/Acerbi (ITA) – Krumins/Podestà (ITA) 2-0 (21-12, 21-14)

Pavlusek/Havelka (CZE) – Kaliozis/Karykas (GRE) 2-0 (21-18, 21-14)

Almblad Engvall/Annerstedt (SWE) – Ludwig/Hüper (GER) 2-1 (16-21, 21-17, 15-8)

Mizumachi/Kurosawa (JPN) – Pihera/Toufar (CZE) 2-0 (21-8, 21-14)

Pool A

13.00 Rossi/Caminati (ITA) – Marini Da Costa/Marchesan (ITA)

13.00 Hilbert/Weber (LUX) – Korsakov/Dobcis (MLD)

20.00 Vincente gara 1 – Vincente gara 2

29 agosto Perdente gara 1 – Perdente gara 2

Pool B

14.00 Grahn/Isaksson (SWE) – Pavlusek/Havelka (CZE)

14.00 Van Werkhoven/Van Hal (NED) – Di Felice/Borraccino (ITA)

18.00 Vincente gara 3 – Vincente gara 4

29 agosto Perdente gara 3 – Perdente gara 4

Pool C

15.00 Spadoni/Ulisse (ITA) – Almblad Engvall/Annerstedt (SWE)

15.00 Hajós/Veress (HUN) – Petersen/Napier (DEN)

19.00 Vincente gara 5 – Vincente gara 6

29 agosto Perdente gara 5 – Perdente gara 6

Pool D

16.00 Bercik/Bercik (CZE) – Mizumachi/Kurosawa (JPN)

16.00 Klemen/Holzinger (AUT) – Andreatta/Acerbi (ITA)

22.00 Vincente gara 7 – Vincente gara 8

29 agosto Perdente gara 7 – Perdente gara 8

TORNEO FEMMINILE

Qualificazioni ftorneo femminile: Svobodova/Ebertova (CZE) – Grancaiova/Grancaiova (CZE) 2-0 (22-20, 21-17)

W.T. To/W.M. To (HKG) – Zürcher/Thalmann (SUI) 2-0 (21-12, 21-7)

Garcés/Pol (ESP) – Simickova An./Simickova Ad. (CZE) 2-0 (27-25, 21-12)

Jámbor/Kállai (HUN) – Russo L./Russo S. (SWE) 2-0 (21-19, 21-15)

Dalmazzo/Annibalini (ITA) – Vili/Tsenova (BUL) 2-1 (18-21, 21-13, 15-8)

Collette/Descamps (FRA) – Fezzi/Belliero Piccinin (ITA) 2-1 (21-15, 17-21, 20-18)

Qualificazioni torneo maschile: Miharu/Yabumi (JPN) – Collette/Descamps (FRA) 2-0 (21-12, 21-18)

Dalmazzo/Annibalini (ITA) – Jámbor/Kállai (HUN) 2-0 (21-17, 21-17)

W.T. To/W.M. To (HKG) – Garcés/Pol (ESP) 2-0 (21-13, 21-9)

Svobodova/Ebertova (CZE) – Kubistova/Tonova (CZE) 2-0 (21-19, 21-17)

Pool A

11.00 Gottardi/Orsi Toth (ITA) – Dalmazzo/Annibalini (ITA)

11.00 Åhman/Jernbeck (SWE) – Miharu/Yabumi (JPN)

21.00 Vincente gara 1 – Vincente gara 2

29 agosto Perdente gara 1 – Perdente gara 2

Pool B

10.00 Van Vegten/De Groot (NED) – Collette/Descamps (FRA)

10.00 Oto/Take (JPN) – Puccinelli/Mattavelli (ITA)

17.00 Vincente gara 3 – Vincente gara 4

29 agosto Perdente gara 3 – Perdente gara 4

Pool C

09.00 Luini/Essink (NED) – Tallevi Diotallevi/Franzoni (ITA)

09.00 Frommova/Honzovicova (CZE) – W.T. To/W.M. To (HKG)

17.00 Vincente gara 5 – Vincente gara 6

29 agosto Perdente gara 5 – Perdente gara 6

Pool D

12.00 Robinson/Reffel (SWE) – Pelloia/Mancinelli (ITA)

12.00 Giulia/Carol (BRA) – Svobodova/Ebertova (CZE)

18.00 Vincente gara 7 – Vincente gara 8

29 agosto Perdente gara 7 – Perdente gara 8