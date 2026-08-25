US Open 2026: Siniakova/Patten rimontano Sabalenka/Djokovic e vanno ai quarti del doppio misto

Katerina Siniakova e Henry Patten, in un certo senso, in 49 minuti ristabiliscono l’ordine delle cose in doppio misto. Loro i qualificati, Aryna Sabalenka e Novak Djokovic classificati numero 1 del seeding agli US Open. Ma, evidentemente, la realtà è un’altra. E parla di un 1-4 4-2 10-2 che, anche con le regole speciali del misto a New York (set ai 4 punti, match tie-break a 10 al posto del terzo set), fa capire chi ha il proverbiale coltello dalla parte del manico nella fattispecie.

Sabalenka si presenta in campo agghindata forse più da sfilata di moda che da partita di tennis, ma a ridere per ultima, almeno all’inizio, è lei assieme a Djokovic. Dopo tre game in cui i servizi non vengono tolti, ma nei quali accade un po’ di tutto, nel quarto sul 40-30 Siniakova/Patten la bielorussa trova un passante di dritto vincente stretto che porta al deciding point. Qui Siniakova commette doppio fallo, poi va al servizio Djokovic e il set finisce 4-1.

Nel secondo parziale è proprio il serbo a tenere in piedi una situazione pericolosa sullo 0-1 15-30, poi arriva un altro deciding point e stavolta è la risposta di Sabalenka a procurare il 2-1. Di qui in avanti, però, inizia un autentico show di Siniakova e Patten, una masterclass di doppio che li porta a ribaltare rapidamente la situazione, fino a conquistarsi prima di tutto il 4-2. Poi, tanto per cambiare, anche il match tie-break è dominato: adesso per Siniakova/Patten la sfida a Elina Svitolina e Gael Monfils, dall’Ucraina alla Francia con lo status di moglie e marito.

Le statistiche, per ciò che possono contare in una simile situazione, mostrano che Siniakova e Patten, al top della specialità nei ranking WTA/ATP, non hanno mai commesso errori gratuiti e messo a segno 9 vincenti, mentre l’erraticità di Sabalenka/Djokovic è ben diversa: 6 contro 13. Al di là di tutto, nei fatti ha prevalso la coppia che meglio conosce gli schemi del doppio. E chiamare questa una sorpresa non è proprio possibile.