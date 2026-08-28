Sport in tv
Sport in tv oggi (venerdì 28 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, venerdì 28 agosto, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.
Fari puntati sul basket e il match di qualificazione ai Mondiali del 2027 dell’Italia che affronterà la Bosnia e darà alla seconda fare. Allargando il discorso, ci sarà da seguire la tappa della Vuelta a España 2026 in cui ci si aspetta un nuovo assolo di Tadej Pogacar.
In primo piano i Mondiali di canoa e di canottaggio in cui gli azzurri vorranno essere protagonisti, senza dimenticare l’inizio del week end di MotoGP ad Aragon, i Giochi del Mediterraneo che tanto stanno regalando agli appassionati, gli Europei di volley femminile e l’amichevole della Nazionale italiana di volley contro Cuba dopo la sfida infinita contro la Germania. Si avrà l’imbarazzo della scelta.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 28 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Venerdì 28 agosto
05.00 Pentathlon, Mondiali 2026: semifinali A uomini – Diretta streaming su UIPM TV.
08.00 Snooker, Wuhan Open 2026: semifinali – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.
08.30 Judo, Grand Slam Losanna 2026: prima giornata (eliminatorie) – Diretta streaming su Judo Tv.
08.30 Pentathlon, Mondiali 2026: semifinali B uomini – Diretta streaming su UIPM TV.
09.00 Canoa velocità, Mondiali 2026: semifinali – Diretta streaming sul canale YouTube Paddle Worldwide.
09.00 Moto3, GP Aragon 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
09.30 Multisport, Giochi del Mediterraneo 2026: ottava giornata – Diretta tv su Rai Sport HD (9.30-12.20, 13.30-14.00, 14.30-15.00, 17.35-19.45); in streaming su Rai Play Sport 1 (14.30-17.45, 19.45-23.00), Italia Team TV (Canale 1: 10.00 Badminton; Canale 2: 16.00 Judo; Canale 3: 16.00 Maratona di pattinaggio; Canale 4: 13.30 Tiro a segno, 17.00 Tennis).
09.50 Moto2, GP Aragon 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
10.45 MotoGP, GP Aragon 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
13.00 Calcio, Sorteggio Europa League 2026-2027 – Diretta tv su Sky Sport 24 (200); in streaming su SkyGo, NOW e su UEFA TV.
13.00 Canottaggio, Mondiali 2026: semifinali – Diretta streaming su worldrowing.com.
13.15 Moto3, GP Aragon 2026: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
13.30 Volley femminile, Europei 2026: Spagna vs Romania – Diretta streaming su EuroVolley TV.
13.40 Ciclismo, Vuelta a España 2026: settima tappa – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.
14.00 Canoa velocità, Mondiali 2026: finali – Diretta tv su Rai Sport HD (15.00-16.05); in streaming su RaiPlay (15.00-16.05) e sul canale YouTube Paddle Worldwide.
14.00 Calcio, Sorteggio Conference League 2026-2027 – Diretta tv su Sky Sport 24 (200); in streaming su SkyGo, NOW e su UEFA TV.
14.00 Vela, Mondiali ILCA7 2026: regate – Nessuna diretta tv/streaming
14.05 Moto2, GP Aragon 2026: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
15.00 Volley femminile, Europei 2026: Slovenia vs Ungheria (Istanbul) – Diretta streaming su EuroVolley TV.
15.00 MotoGP, GP Aragon 2026: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
16.30 Canottaggio, Mondiali 2026: Finali specialità non olimpiche – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su worldrowing.com.
16.30 Volley femminile, Europei 2026: Azerbaijan vs Paesi Bassi – Diretta streaming su EuroVolley TV.
17.00 Tennis, Qualificazioni US Open 2026: turno finale – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennis+.
(Passaro vs Mochizuki 1° match e inizio programma alle 17.00 italiane; Cinà vs Bu 2° match e inizio programma alle 17.00 italiane)
17.00 Judo, Grand Slam Losanna 2026: prima giornata (Final Block) – Diretta streaming su Judo Tv.
17.45 Golf, Tour Championship 2026: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.
18.00 Volley femminile, Europei 2026: Turchia vs Polonia – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroVolley TV.
18.00 Basket femminile, amichevole: Francia vs Italia – Nessuna copertura tv/streaming.
19.00 Calcio, Liga 2026-2027: Racing Santander vs Elche – Diretta streaming su DAZN.
20.00 Basket, Qualificazioni Mondiali 2027: Bosnia-Erzevogina vs Italia – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.
20.00 Volley, amichevole: Italia vs Cuba – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.
20.30 Calcio, Serie B 2026-2027: Cremonese vs Modena – Diretta streaming su DAZN e su LAB Channel.
20.30 Calcio, Bundesliga 2026-2027: Bayern Monaco vs Stoccarda – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo e su NOW.
20.45 Calcio, Serie A 2026-2027: Milan vs Venezia – Diretta tv su DAZN1 (214); in streaming su DAZN.
21.00 Calcio, Premier League 2026-2027: Crystal Palace vs Manchester City – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4k (213); in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Serie C 2026-2027: Barletta vs Bari – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Serie C 2026-2027: Pianese vs Vado – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Serie C 2026-207: Cesarano vs Giugliano – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Serie C 2026-2027: Cavese vs Audace Cerignola – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGO e su NOW.
21.00 Calcio, Serie C 2026-2027: Scafatese vs Picerno – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.30 Calcio, Liga 2026-2027: Alaves vs Villareal – Diretta streaming su DAZN.
22.00 Tennis, ATP Winston-Salem 2026: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in steaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
Sabato 29 agosto
01.00 Tennis, WTA Monterrey 2026: semifinali – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201); in streaming su supertennis.tv, SuperTennis+, SkyGo e NOW.
LA DIRETTA LIVE DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO DALLE 9.30
LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA A ESPAÑA DALLE 13.40
LA DIRETTA LIVE DI PROVE LIBERE E PRE-QUALIFICHE DI MOTOGP DALLE 10.45 E DALLE 15.00
LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CANOTTAGGIO DALLE 16.05
LA DIRETTA LIVE DI ITALIA CUBA AMICHEVOLE DI VOLLEY DALLE 20.00
LA DIRETTA LIVE DI BOSNIA-ITALIA DELLE QUALIFICAZIONI MONDIALI DI BASKET DALLE 20.00