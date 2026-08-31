Sport in tv
Sport in tv oggi (lunedì 31 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Ultimo giorno di agosto, ed è un giorno ad altissima intensità per lo sport italiano e mondiale, in maniera se vogliamo anche inusuale rispetto al solito. Ma andiamo con ordine rispetto alla non certo secondaria quantità di materiale disponibile.
Innanzitutto i Giochi del Mediterraneo, con la prosecuzione del programma a Taranto, ma anche l’Italvolley femminile con gli ottavi di finale degli Europei, che la squadra allenata da Julio Velasco va a disputare contro la Bulgaria. E a proposito di sport di squadra, ecco apparire anche l’Italbasket nelle qualificazioni ai Mondiali contro la Serbia di Nikola Jokic.
Giornata importante anche per il tennis, con gli US Open che vedono quattro azzurri in campo e la possibilità per Matteo Berrettini di chiudere la carriera Slam di Stan Wawrinka. Di scena anche Luciano Darderi, Matteo Arnaldi ed Elisabetta Cocciaretto.
Ovviamente presente in larga misura anche il calcio, ma non va disdegnato il resto. Quel resto è soprattutto una finale scudetto: quella di baseball tra Parma e San Marino. Di seguito l’intero palinsesto sportivo della giornata.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Lunedì 31 agosto
10:00 Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto – Diretta tv su RaiSport (10:30-10:55, 13:15-13:45, 14:00-18:50. La programmazione potrebbe variare), streaming su RaiPlay Sport 1 e Italia Team Tv
12:25 Superbike, Campionato britannico a Cadwell Park – Diretta streaming su Discovery+, HBO Max
14:00 Snooker, British Open – Diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, HBO Max
15:00 Volley femminile, Europei: Paesi Bassi-Slovenia (Ottavi di finale) – Diretta streaming su DAZN ed EuroVolley Tv
16:00 Volley femminile, Europei: Italia-Bulgaria (Ottavi di finale) – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204) e streaming su RaiPlay, SkyGo, Now, DAZN ed EuroVolley Tv
16:45 Calcio, Primavera: Fiorentina-Verona – Diretta tv su Sportitalia
16:45 Calcio, Primavera: Monza-Genoa – Diretta streaming su Primavera Tv
17:00 Tennis, US Open (2a giornata) – Diretta tv su SuperTennis (in chiaro), Sky Sport Uno, Tennis, Max, 251, 252, 253 e 254, streaming su SuperTennis+, sito di SuperTennis, SkyGo e Now
All’interno:
Cinà (ITA) [Q]-Michelsen (USA) – 1° turno uomini – 2° match sullo Stadium 17 dalle 17:00, si riparte dal 4-6 1-1
Arnaldi (ITA) [30]-Duckworth (AUS) – 1° turno uomini – 2° match sul Court 10, non prima delle 19:00
Berrettini (ITA)-Wawrinka (SUI) [WC] – 1° turno uomini – 4° match dalle 17:00 sul Grandstand
Darderi (ITA) [21]-Wendelken (GBR) [Q] – 1° turno uomini – 3° match dalle 17:00 sul Court 5
Cocciaretto (ITA)-Siniakova (CZE) – 1° turno donne – 5° match dalle 17:00 sul Court 6
18:30 Volley femminile, Europei: Polonia-Portogallo (Ottavi di finale) – Diretta streaming su DAZN ed EuroVolley Tv
18:30 Calcio, Serie A: Lecce-Roma – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 252, streaming su SkyGo, Now e DAZN
19:00 Volley femminile, Europei: Cechia-Svezia (Ottavi di finale) – Diretta tv su RaiSport Sky Sport Arena e streaming su RaiPlay Sport 3, SkyGo, Now, DAZN ed EuroVolley Tv
19:30 Basket, Qualificazioni Mondiali 2027: Italia-Serbia
19:30 Calcio, Liga: Osasuna-Getafe – Diretta streaming su DAZN
20:00 Baseball, Parma-San Marino (Finale Gara-3) – Diretta tv su RTV San Marino e streaming su RaiPlay Sport 2
20:30 Calcio, Serie C: Novara-Folgore Caratese – Diretta tv su RaiSport e Sky Sport 257, streaming su RaiPlay, SkyGo e Now
20:45 Calcio, Serie A: Atalanta-Bologna – – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 252, streaming su SkyGo, Now e DAZN
20:45 Calcio, Serie C: Treviso-Lecco – Diretta tv su Sky Sport 251 e streaming su SkyGo e Now
20:45 Calcio, Serie C: Renate-Cittadella – Diretta tv su Sky Sport 256 e streaming su SkyGo e Now
20:45 Calcio, Serie C: Desenzano-Trento – Diretta tv su Sky Sport 258 e streaming su SkyGo e Now
20:45 Calcio, Serie C: Albinoleffe-Ospitaletto – Diretta tv su Sky Sport 259 e streaming su SkyGo e Now
21:00 Calcio, Premier League: Aston Villa-Arsenal – Diretta tv su Sky Sport Arena (204) e streaming su SkyGo e Now
21:15 Calcio, Campionato portoghese: Benfica-Estoril – Diretta streaming su DAZN
21:30 Calcio, Liga: Barcellona-Rayo Vallecano – Diretta streaming su DAZN
21:30 Calcio, Segunda Division: Celta II-Castellon – Diretta streaming su DAZN