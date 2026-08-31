Sport in tv

Sport in tv oggi (lunedì 31 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Federico Rossini

Pubblicato

1 ora fa

il

Paola Egonu, Alessia Orro / FIPAV

Ultimo giorno di agosto, ed è un giorno ad altissima intensità per lo sport italiano e mondiale, in maniera se vogliamo anche inusuale rispetto al solito. Ma andiamo con ordine rispetto alla non certo secondaria quantità di materiale disponibile.

Innanzitutto i Giochi del Mediterraneo, con la prosecuzione del programma a Taranto, ma anche l’Italvolley femminile con gli ottavi di finale degli Europei, che la squadra allenata da Julio Velasco va a disputare contro la Bulgaria. E a proposito di sport di squadra, ecco apparire anche l’Italbasket nelle qualificazioni ai Mondiali contro la Serbia di Nikola Jokic.

Giornata importante anche per il tennis, con gli US Open che vedono quattro azzurri in campo e la possibilità per Matteo Berrettini di chiudere la carriera Slam di Stan Wawrinka. Di scena anche Luciano Darderi, Matteo Arnaldi ed Elisabetta Cocciaretto.

Ovviamente presente in larga misura anche il calcio, ma non va disdegnato il resto. Quel resto è soprattutto una finale scudetto: quella di baseball tra Parma e San Marino. Di seguito l’intero palinsesto sportivo della giornata.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 31 agosto

10:00 Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto – Diretta tv su RaiSport (10:30-10:55, 13:15-13:45, 14:00-18:50. La programmazione potrebbe variare), streaming su RaiPlay Sport 1 e Italia Team Tv

12:25 Superbike, Campionato britannico a Cadwell Park – Diretta streaming su Discovery+, HBO Max

14:00 Snooker, British Open – Diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, HBO Max

15:00 Volley femminile, Europei: Paesi Bassi-Slovenia (Ottavi di finale) – Diretta streaming su DAZN ed EuroVolley Tv

16:00 Volley femminile, Europei: Italia-Bulgaria (Ottavi di finale) – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204) e streaming su RaiPlay, SkyGo, Now, DAZN ed EuroVolley Tv

16:45 Calcio, Primavera: Fiorentina-Verona – Diretta tv su Sportitalia

16:45 Calcio, Primavera: Monza-Genoa – Diretta streaming su Primavera Tv

17:00 Tennis, US Open (2a giornata) – Diretta tv su SuperTennis (in chiaro), Sky Sport Uno, Tennis, Max, 251, 252, 253 e 254, streaming su SuperTennis+, sito di SuperTennis, SkyGo e Now
All’interno:
Cinà (ITA) [Q]-Michelsen (USA) – 1° turno uomini – 2° match sullo Stadium 17 dalle 17:00, si riparte dal 4-6 1-1
Arnaldi (ITA) [30]-Duckworth (AUS) – 1° turno uomini – 2° match sul Court 10, non prima delle 19:00
Berrettini (ITA)-Wawrinka (SUI) [WC] – 1° turno uomini – 4° match dalle 17:00 sul Grandstand
Darderi (ITA) [21]-Wendelken (GBR) [Q] – 1° turno uomini – 3° match dalle 17:00 sul Court 5
Cocciaretto (ITA)-Siniakova (CZE) – 1° turno donne – 5° match dalle 17:00 sul Court 6

18:30 Volley femminile, Europei: Polonia-Portogallo (Ottavi di finale) – Diretta streaming su DAZN ed EuroVolley Tv

18:30 Calcio, Serie A: Lecce-Roma – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 252, streaming su SkyGo, Now e DAZN

19:00 Volley femminile, Europei: Cechia-Svezia (Ottavi di finale) – Diretta tv su RaiSport Sky Sport Arena e streaming su RaiPlay Sport 3, SkyGo, Now, DAZN ed EuroVolley Tv

19:30 Basket, Qualificazioni Mondiali 2027: Italia-Serbia

19:30 Calcio, Liga: Osasuna-Getafe – Diretta streaming su DAZN

20:00 Baseball, Parma-San Marino (Finale Gara-3) – Diretta tv su RTV San Marino e streaming su RaiPlay Sport 2

20:30 Calcio, Serie C: Novara-Folgore Caratese – Diretta tv su RaiSport e Sky Sport 257, streaming su RaiPlay, SkyGo e Now

20:45 Calcio, Serie A: Atalanta-Bologna – – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 252, streaming su SkyGo, Now e DAZN

20:45 Calcio, Serie C: Treviso-Lecco – Diretta tv su Sky Sport 251 e streaming su SkyGo e Now

20:45 Calcio, Serie C: Renate-Cittadella – Diretta tv su Sky Sport 256 e streaming su SkyGo e Now

20:45 Calcio, Serie C: Desenzano-Trento – Diretta tv su Sky Sport 258 e streaming su SkyGo e Now

20:45 Calcio, Serie C: Albinoleffe-Ospitaletto – Diretta tv su Sky Sport 259 e streaming su SkyGo e Now

21:00 Calcio, Premier League: Aston Villa-Arsenal – Diretta tv su Sky Sport Arena (204) e streaming su SkyGo e Now

21:15 Calcio, Campionato portoghese: Benfica-Estoril – Diretta streaming su DAZN

21:30 Calcio, Liga: Barcellona-Rayo Vallecano – Diretta streaming su DAZN

21:30 Calcio, Segunda Division: Celta II-Castellon – Diretta streaming su DAZN

Argomenti correlati:
Exit mobile version