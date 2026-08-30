Sport in tv
Sport in tv oggi (domenica 30 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, domenica 30 agosto, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con gli US Open, il ciclismo con la Vuelta a España, la canoa velocità, il canottaggio ed il pentathlon moderno con i Mondiali, i Giochi del Mediterraneo, e tanto altro ancora.
Ai Mondiali di canottaggio nelle specialità olimpiche gli azzurri saranno protagonisti in mattinata nella semifinale dell’otto maschile, che poi disputerà nel pomeriggio la Finale A o la Finale B, e nella sessione pomeridiana nella Finale B dell’otto femminile, nelle specialità non olimpiche l’Italia sarà in gara nelle semifinali del doppio misto.
Ai Mondiali 2026 di mountain bike sarà il giorno delle prove che assegneranno le medaglie nel cross-country olimpico: nella categoria uomini élite andrà in scena l’attesa sfida tra il neerlandese Mathieu Van der Poel ed il britannico Tom Pidcock. Nel duello annunciato proverà ad inserirsi l’azzurro Simone Avondetto.
Giochi del Mediterraneo 2026 oggi in tv: orari 30 agosto, streaming, azzurri in gara
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Domenica 30 agosto
7.00 Pentathlon, Mondiali: finale individuale maschile – UIPM TV
8.45 Canoa velocità, Mondiali: sessione mattutina – Rai Sport HD (10.00-11.15), Rai Play (10.00-11.15), YouTube Planet Canoe (Paddle Worldwide)
9.00 Golf, DP World Tour: British Masters, quarto giro – 13.00 Sky Sport Golf, Sky Go, NOW
9.00 Mountain bike, Mondiali: cross-country olimpico donne under 23 – Nessuna copertura tv / streaming
9.40-9.50 MotoGP, GP Aragon: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
10.00 Multisport, Giochi del Mediterraneo: 9a giornata – Rai Sport HD (11.15-13.35, 16.15-18.55), Rai Play (11.15-13.35, 16.15-18.55), Rai Play Sport 1 (9.50-12.00, 13.30-16.25, 17.30-22.30), Rai Play Sport 2 (10.00-12.00), Italia Team TV (Canale 1: 10:00 Calcio Maschile – Finale Bronzo, Italia vs Marocco, 17:00 Pallavolo Femminile- Finale Oro, Italia vs Turchia; Canale 2: 10:00 Tiro a segno – Squadra mista, Carabina, 17.30 Atletica; Canale 3: 12:00 Vela, 17:00 Tennis, 20:00 Pallamano Femminile, Italia vs Grecia; Canale 4: 16:00 Judo, 18:00 Equitazione)
10.00 Judo, Grand Slam Losanna: 3a giornata – Judo TV
10.05 Canottaggio, Mondiali: sessione mattutina – worldrowing.com
10.30 Pentathlon, Mondiali: finale individuale femminile – UIPM TV
11.00 Moto3, GP Aragon: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 13.45 differita TV8 HD, tv8.it
11.00 Mountain bike, Mondiali: cross-country olimpico uomini under 23 – Nessuna copertura tv / streaming
12.15 Moto2, GP Aragon: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 15.10 differita TV8 HD, tv8.it
12.26 Ciclismo, Vuelta a España: nona tappa – Eurosport 1 HD, DAZN, HBO Max, Discovery Plus
13.00 Mountain bike, Mondiali: cross-country olimpico donne élite – Rai Play Sport 2, Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max
13.00 Vela, Mondiali ILCA7: Medal Series – YouTube ILCA
13.03 Canottaggio, Mondiali: sessione pomeridiana – Rai Sport HD (13.35-15.20), Rai Play (13.35-15.20), worldrowing.com
14.00 MotoGP, GP Aragon: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 16.50 differita TV8 HD, tv8.it
14.04 Canoa velocità, Mondiali: sessione pomeridiana – Rai Sport HD (15.20-16.15), Rai Play Sport 3 (14.00-16.15), YouTube Planet Canoe (Paddle Worldwide)
15.03 Atletica, World Athletics Continentale Tour Silver: Grand Prix Brescia – Sky Sport Max, Sky Go, NOW
15.15 Mountain bike, Mondiali: cross-country olimpico uomini élite – Rai Play Sport 2, Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max
16.00 Volley femminile, Europei: ottavi, Francia-Grecia – DAZN 1, EuroVolley TV, DAZN
17.00 Tennis, US Open: 1° turno singolare maschile e femminile (1° match alle 17.00 Paolini-Erjavec, 2° match dalle 17.00 Stefanini-Yastremska, 4° match dalle 17.00 non prima delle 23.00 Cinà-Michelsen)- SuperTennis HD, SuperTennis+, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport 252, Sky Sport 253, Sky Go, NOW
18.00 Atletica, GalAthletics – Meeting di Bellinzona – 18.25 European Athletics
18.15 Golf, PGA Tour: Tour Championship, quarto giro – Discovery Plus, HBO Max, 19.00 Eurosport 2, DAZN
18.30 Calcio, Serie A: Napoli-Como – DAZN, DAZN 1
19.00 Volley femminile, Europe: ottavi, Serbia-Croazia – Rai Play Sport 3, Sky Sport Arena, EuroVolley TV e DAZN
20.45 Calcio, Serie A: Cagliari-Inter – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
20.45 Calcio, Serie A: Lazio-Genoa – DAZN, DAZN 1
21.00 Volley, FIPAV Cup Men Elite: Italia-Brasile – Rai Sport HD, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go, NOW
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