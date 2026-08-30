Sport in tv oggi (domenica 30 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 30 agosto, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con gli US Open, il ciclismo con la Vuelta a España, la canoa velocità, il canottaggio ed il pentathlon moderno con i Mondiali, i Giochi del Mediterraneo, e tanto altro ancora.

Ai Mondiali di canottaggio nelle specialità olimpiche gli azzurri saranno protagonisti in mattinata nella semifinale dell’otto maschile, che poi disputerà nel pomeriggio la Finale A o la Finale B, e nella sessione pomeridiana nella Finale B dell’otto femminile, nelle specialità non olimpiche l’Italia sarà in gara nelle semifinali del doppio misto.

Ai Mondiali 2026 di mountain bike sarà il giorno delle prove che assegneranno le medaglie nel cross-country olimpico: nella categoria uomini élite andrà in scena l’attesa sfida tra il neerlandese Mathieu Van der Poel ed il britannico Tom Pidcock. Nel duello annunciato proverà ad inserirsi l’azzurro Simone Avondetto.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 30 agosto

7.00 Pentathlon, Mondiali: finale individuale maschile – UIPM TV

8.45 Canoa velocità, Mondiali: sessione mattutina – Rai Sport HD (10.00-11.15), Rai Play (10.00-11.15), YouTube Planet Canoe (Paddle Worldwide)

9.00 Golf, DP World Tour: British Masters, quarto giro – 13.00 Sky Sport Golf, Sky Go, NOW

9.00 Mountain bike, Mondiali: cross-country olimpico donne under 23 – Nessuna copertura tv / streaming

9.40-9.50 MotoGP, GP Aragon: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

10.00 Multisport, Giochi del Mediterraneo: 9a giornata – Rai Sport HD (11.15-13.35, 16.15-18.55), Rai Play (11.15-13.35, 16.15-18.55), Rai Play Sport 1 (9.50-12.00, 13.30-16.25, 17.30-22.30), Rai Play Sport 2 (10.00-12.00), Italia Team TV (Canale 1: 10:00 Calcio Maschile – Finale Bronzo, Italia vs Marocco, 17:00 Pallavolo Femminile- Finale Oro, Italia vs Turchia; Canale 2: 10:00 Tiro a segno – Squadra mista, Carabina, 17.30 Atletica; Canale 3: 12:00 Vela, 17:00 Tennis, 20:00 Pallamano Femminile, Italia vs Grecia; Canale 4: 16:00 Judo, 18:00 Equitazione)

10.00 Judo, Grand Slam Losanna: 3a giornata – Judo TV

10.05 Canottaggio, Mondiali: sessione mattutina – worldrowing.com

10.30 Pentathlon, Mondiali: finale individuale femminile – UIPM TV

11.00 Moto3, GP Aragon: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 13.45 differita TV8 HD, tv8.it

11.00 Mountain bike, Mondiali: cross-country olimpico uomini under 23 – Nessuna copertura tv / streaming

12.15 Moto2, GP Aragon: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 15.10 differita TV8 HD, tv8.it

12.26 Ciclismo, Vuelta a España: nona tappa – Eurosport 1 HD, DAZN, HBO Max, Discovery Plus

13.00 Mountain bike, Mondiali: cross-country olimpico donne élite – Rai Play Sport 2, Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

13.00 Vela, Mondiali ILCA7: Medal Series – YouTube ILCA

13.03 Canottaggio, Mondiali: sessione pomeridiana – Rai Sport HD (13.35-15.20), Rai Play (13.35-15.20), worldrowing.com

14.00 MotoGP, GP Aragon: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 16.50 differita TV8 HD, tv8.it

14.04 Canoa velocità, Mondiali: sessione pomeridiana – Rai Sport HD (15.20-16.15), Rai Play Sport 3 (14.00-16.15), YouTube Planet Canoe (Paddle Worldwide)

15.03 Atletica, World Athletics Continentale Tour Silver: Grand Prix Brescia – Sky Sport Max, Sky Go, NOW

15.15 Mountain bike, Mondiali: cross-country olimpico uomini élite – Rai Play Sport 2, Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

16.00 Volley femminile, Europei: ottavi, Francia-Grecia – DAZN 1, EuroVolley TV, DAZN

17.00 Tennis, US Open: 1° turno singolare maschile e femminile (1° match alle 17.00 Paolini-Erjavec, 2° match dalle 17.00 Stefanini-Yastremska, 4° match dalle 17.00 non prima delle 23.00 Cinà-Michelsen)- SuperTennis HD, SuperTennis+, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport 252, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

18.00 Atletica, GalAthletics – Meeting di Bellinzona – 18.25 European Athletics

18.15 Golf, PGA Tour: Tour Championship, quarto giro – Discovery Plus, HBO Max, 19.00 Eurosport 2, DAZN

18.30 Calcio, Serie A: Napoli-Como – DAZN, DAZN 1

19.00 Volley femminile, Europe: ottavi, Serbia-Croazia – Rai Play Sport 3, Sky Sport Arena, EuroVolley TV e DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Cagliari-Inter – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Serie A: Lazio-Genoa – DAZN, DAZN 1

21.00 Volley, FIPAV Cup Men Elite: Italia-Brasile – Rai Sport HD, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go, NOW

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