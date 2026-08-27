Sorteggio US Open 2026: le big pescano bene, Paolini in zona Pegula

Sorteggiato, anzi sarebbe meglio dire rivelato, il tabellone principale del singolare femminile agli US Open, che prenderà il via domenica 30 nell’area di Flushing Meadows, New York. Sono due le azzurre incluse per via diretta, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, con destini chiaramente ben diversi.

Paolini, che nel 2024 raggiunse gli ottavi e nel 2025 il terzo turno, debutterà con la slovena Veronika Erjavec, attualmente numero 106 del mondo, un best ranking da numero 84 e nessun precedente con la toscana. Possibili il rematch di Parigi con l’ucraina Dayana Yastremska e poi un bel terzo turno con la veterana rumena Sorana Cirstea, poi, agli ottavi, eventualmente ci sarebbe Jessica Pegula, la numero 3 WTA che quanto a costanza è una garanzia nella maggior parte dei casi.

Cocciaretto, invece, si trova nella parte bassa e avrà dall’altra parte della rete Katerina Siniakova. Con la ceca, questo è fuor di dubbio, ne potrebbe anche nascere un interessante duello di stili. Le due non si affrontano da tre anni, il bilancio è 2-1 a favore di Siniakova. Eventualmente, però, è il secondo turno a rendersi quantomeno di fascino, perché la potenzialità è quella di Naomi Osaka, che arriva da numero 13 del seeding e con possibilità molto serie quantomeno di dar fastidio. Due precedenti, entrambi persi, ma uno recente a Washington con impresa neanche tanto lontana per l’italiana.

Alle big è andata tutto sommato bene: per Sabalenka i primi problemi potrebbero essere al terzo turno con la ceca Barbora Krejcikova, mentre dall’altra parte resta tutta da verificare la situazione di Elena Rybakina, dopo l’infortunio di Cincinnati. Detto di Pegula, per Coco Gaff è un potenziale ottavo contro Eala o Jovic il principale dei problemi nella prima parte del torneo. Poi c’è sempre Iga Swiatek, che è nel quarto di Rybakina, e c’è anche tanto materiale che si andrà dipanando nei giorni.

SORTEGGIO TABELLONE FEMMINILE US OPEN 2026

Sabalenka [1]-Osorio (COL)

Zarazua (MEX)-Qualificata

Ito (JPN)-Selekhmeteva (ESP)

Rakhimova (UZB)-Krejcikova (CZE) [27]

Chwalinska (POL) [20]-Townsend (USA)

Preston (AUS) [WC]-Parks (USA)

Vandewinkel (BEL)-Ka. Pliskova (CZE)

Snigur (UKR)-Shnaider [15]

Kostyuk (UKR) [11]-Qualificata

Stephens (USA) [WC]-Tauson (DEN)

Birrell (AUS)-Marcinko (CRO)

Kessler (USA)-Alexandrova [19]

Li (USA) [29]-Ruzic (CRO)

Gibson (AUS)-Vekic (CRO)

Qualificata-Tararudee (THA)

Volynets (USA)-Noskova (CZE) [6]

Pegula (USA) [3]-Ruse (ROU)

V. Williams (USA) [WC]-Kenin (USA) [WC]

Sawangkaew (THA)-Udvardy (HUN)

Zhang (CHN)-Fernandez (CAN) [31]

Paolini (ITA) [19]-Erjavec (SLO)

Qualificata-Yastremska (UKR)

Golubic (SUI)-Parry (FRA)

Grabher (AUT)-Cirstea (ROU) [16]

Svitolina (UKR) [9]-Sierra (ARG)

Joint (AUS)-Samsonova

Arango (COL)-Xinyu Wang (CHN)

Blinkova-Kalinskaya [21]

Navarro (USA) [26]-Boisson (FRA)

Qualificata-McNally (USA)

Lee (USA) [WC]-Boulter (GBR)

Kraus (AUT)-Muchova (CZE) [7]

Andreeva [5]-Tjen (INA)

Qualificata-Lys (GER)

Bartunkova (CZE)-Sherif (EGY)

Maria (GER)-Ostapenko (LAT) [30]

Potapova (AUT) [24]-Valentova (CE)

Qualificata-Jeanjean (FRA) [WC]

Tagger (AUT)-Korpatsch (GER)

Krueger (USA)-Anisimova (USA) [10]

Jovic (USA) [14]-Frech (POL)

Linette (POL)-Qualificata

Oliynykova (UKR)-Brantmeier (USA) [WC]

Qualificata-Eala (PHI) [17]

Bejlek (CZE) [28]-Bucsa (ESP)

Kalinina (UKR)-Qualificata

Kasatkina (AUS)-Badosa (ESP)

Sonmez (TUR)-Gauff (USA) [4]

Swiatek (POL) [8]-Xiyu Wang (CHN)

Podoroska (ARG)-Waltert (SUI)

Qualificata-Stearns (USA)

Jacquemot (FRA)-Bouzkova (CZE) [25]

Keys (USA) [22]-Korneeva

Qualificata-Bondar (HUN)

Qualificata-Qualificata

Putintseva (KAZ)-Bencic (SUI) [12]

Osaka (JPN) [13]-Zakharova

Cocciaretto (ITA)-Siniakova (CZE)

Qualificata-Timofeeva

Quevedo (ESP)-Mertens (BEL) [23]

Sakkari (GRE) [32]-Qualificata

Starodubtseva (UKR)-Seidel (GER)

Vidmanova (CZE)-Bouzas Maneiro (ESP)

Frodin (USA) [WC]-Rybakina (KAZ) [2]