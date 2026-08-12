Shelton su Jodar: “Supererà quel che ho fatto io nel 2023”

Ben Shelton, detentore del titolo, travolge l’ostico ceco Jakub Mensik nei quarti di finale e vola in semifinale nel torneo ATP di Montreal. Nella conferenza stampa post partita il tennista americano ha analizzato la sua prestazione e si è soffermato anche sull’esponenziale crescita del talento spagnolo Rafael Jodar.

Sulla serata perfetta vissuta con il ceco: “È stata una serata fantastica per me. Credo che giornate come questa, in cui tutto funziona alla perfezione, siano un po’ più facili. Mentalmente, è molto più complicato quando si hanno delle difficoltà o dei problemi in campo che sono difficili da risolvere. Sono riuscito ad analizzare meglio cosa succedeva dall’altra parte del campo, a trovare il modo di essere efficace e ho giocato benissimo”.

Sulla miglior partita della propria settimana: “Sì, credo sia stata la mia migliore partita della settimana. Il modo in cui ho risposto, la concentrazione che ho avuto dall’inizio alla fine, la costanza che sono riuscito a mantenere, il riuscire a entrare nei suoi turni di servizio e non perdere il mio… È stata la mia prestazione più completa finora questa settimana. Lo sapevo dal primo punto, o forse dal secondo, quando abbiamo avuto uno scambio di circa 20 colpi e ho sentito di vedere la palla molto bene. Ovviamente, anche lui ha giocato molto bene in quel primo game, quindi pensavo che sarebbe stata una battaglia, una partita combattuta. Sapevo già prima di iniziare che sentivo bene la palla. Ho fatto un ottimo riscaldamento e ho sentito di vedere la palla molto bene fin dall’inizio”.

Sulla perfetta adattabilità al torneo di Montreal: “Credo sia una combinazione tra il campo e le palline. È un campo in cemento lento, ma con un rimbalzo molto alto. Questo rende il mio servizio molto efficace, ma mi dà anche il tempo di creare e generare colpi da fondo campo. La combinazione di tutti questi fattori mi rende un avversario difficile da affrontare, soprattutto se rispondo bene e riesco a entrare nel gioco di servizio dell’avversario. Ho provato molte delle stesse sensazioni a Toronto l’anno scorso. Credo che i campi siano piuttosto simili, il che è fantastico”.

Il riconoscimento dell’impressionante percorso compiuto fin qui da Rafael Jodar: “Sono davvero impressionato da Rafa e dal modo in cui è entrato nel circuito. Non mi aspettavo che in tre anni un altro giocatore universitario passasse dalla posizione numero 500 al mondo a quella di top 20. Probabilmente entrerà nella top 10 e supererà i miei risultati del 2023. Penso che abbia un gioco fantastico, un gioco completo, è un grande atleta, ha un dritto, un rovescio e una risposta al livello dei migliori al mondo. Mi sono divertito molto a guardare le sue tre partite contro Arthur quest’anno. Colpiscono la palla incredibilmente bene da fondo campo. Sono davvero contento per lui e non vedo l’ora di vedere come progredirà e cosa farà nei prossimi diciotto mesi”.

Sul momento del tennis americano: “Sostengo pienamente tutti i giocatori americani, sempre, e mi ha fatto molto piacere vedere quanti dei nostri giocatori hanno avuto successo. Non si tratta solo di uno o due; abbiamo condiviso i riflettori con Taylor, Foe, Tommy, Sebi, Nakashima, Learner, Michelsen e molti altri che hanno avuto grandi successi. È davvero incredibile vedere la direzione che sta prendendo il nostro Paese nel tennis”.