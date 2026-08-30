Settebello azzurro, Modena è già nella storia: quasi en plein italiano in semifinale. Marchetto/Iervolino in zona podio a Brno

MODENA

Il Future di Modena è già un torneo storico per il beach volley italiano prima ancora di assegnare le medaglie. Al termine di una seconda giornata dominata dai colori azzurri, sette delle otto coppie che oggi disputeranno le semifinali sono italiane: quattro su quattro nel torneo maschile e tre su quattro in quello femminile. Un risultato mai raggiunto in precedenza in un torneo internazionale disputato in Italia, con la certezza di una finale tutta azzurra tra gli uomini e la possibilità concreta di averla anche tra le donne.

Il dato più clamoroso arriva dal tabellone maschile, completamente colonizzato dall’Italia. Dopo le quattro vittorie delle pool ottenute venerdì da Rossi/Caminati, Di Felice/Borraccino, Ulisse/Spadoni e Andreatta/Acerbi, la giornata di sabato ha completato l’opera. Nelle sfide per il terzo posto dei gironi è invece terminato il cammino di Marini Da Costa/Marchesan, battuti 2-1 (21-19, 18-21, 15-12) dai moldavi Korsakov/Dobcis.

Gli ottavi avevano lasciato in corsa quattro coppie straniere, ma nei quarti l’Italia ha fatto piazza pulita. La battaglia più complicata l’hanno affrontata Marco Ulisse e Giacomo Spadoni, sorpresi 21-13 nel primo set dagli olandesi Van Werkhoven/Van Hal. Gli azzurri hanno reagito nel momento più delicato, vincendo 21-19 il secondo parziale e imponendosi 15-11 al tie-break. Più netto il successo di Marco Di Felice e Davide Borraccino, che hanno eliminato gli svedesi Almblad Engvall/Annerstedt per 21-19, 21-13. Senza set persi anche Tiziano Andreatta e Raoul Acerbi, 21-17, 21-16 ai moldavi Korsakov/Dobcis, e la testa di serie numero uno Enrico Rossi e Marco Caminati, dominatori contro gli austriaci Klemen/Holzinger per 21-14, 21-11.

Si arriva così a due semifinali interamente italiane, ma con storie molto differenti. Alle 15.30 Ulisse/Spadoni sfideranno Di Felice/Borraccino. Ulisse e Spadoni hanno già dimostrato per tutta l’estate di poter competere ad alto livello: hanno vinto la tappa del Campionato Italiano a Marina di Ravenna, sono stati terzi a Marina di Modica e quarti a Falconara, oltre ad aver raggiunto la finale del Future internazionale di Ginevra, chiusa al secondo posto. Di Felice/Borraccino rappresentano invece una combinazione meno abituale: Borraccino ha ottenuto risultati importanti nel circuito italiano con Marco Viscovich, vincendo la Coppa Italia di Montesilvano e salendo sul podio a Vasto, mentre a livello internazionale aveva già conquistato il Future di Cervia proprio con Viscovich.

Alle 16.30 Rossi/Caminati-Andreatta/Acerbi mette invece di fronte due coppie che si conoscono benissimo. Rossi e Caminati sono stati secondi sia a Falconara sia a Termoli e Marina di Modica, oltre ad aver conquistato il terzo posto nella Coppa Italia di Montesilvano. Andreatta/Acerbi vantano il terzo posto di Falconara e San Cataldo, il secondo di Vasto e diversi piazzamenti nei cinque nelle altre tappe. Il confronto ha anche una dimensione internazionale: a Ginevra, nello stesso Future in cui Ulisse/Spadoni arrivarono secondi, Andreatta/Acerbi conquistarono il terzo posto. Qualunque sia l’esito, la finale maschile di Modena sarà tutta italiana.

Il torneo femminile non è stato da meno. Nelle sfide che completavano le pool sono uscite Dalmazzo/Annibalini, sconfitte 21-16, 21-10 dalle giapponesi Miharu/Yabumi, e Tallevi Diotallevi/Franzoni, battute 21-15, 21-18 da Frommova/Honzovicova. A tenere altissima la presenza azzurra ci hanno però pensato Puccinelli/Mattavelli, che negli ottavi hanno eliminato Robinson/Reffel 25-23, 21-14.

Nei quarti è arrivata la vera esplosione italiana. Claudia Puccinelli e Aurora Mattavelli hanno rimontato le olandesi Luini/Essink dopo aver perso 21-19 il primo set, imponendosi 21-18, 15-10. Un successo significativo anche considerando che Luini/Essink avevano vinto in questa stagione il Future di Sibiu. Anna Pelloia e Maria Rachele Mancinelli hanno compiuto un percorso analogo contro Frommova/Honzovicova: sotto dopo il 18-21 iniziale, hanno ribaltato la sfida con un 21-18, 15-9.

Poi è arrivata la dimostrazione di forza di Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth. Le grandi favorite del torneo hanno lasciato appena 16 punti complessivi in due set alle brasiliane Giulia/Carol: un impressionante 21-8, 21-8 che le proietta verso la giornata conclusiva. La coppia numero uno italiana arriva del resto a Modena dopo una stagione giocata ai massimi livelli del circuito mondiale: tra i risultati di maggior rilievo spiccano il secondo posto nell’Elite16 di Brasilia e il quarto posto nell’Elite16 di Amburgo.

La prima semifinale femminile, alle 10.30, sarà dunque il derby Pelloia/Mancinelli-Gottardi/Orsi Toth. Le prime stanno vivendo una stagione nazionale di grande continuità: vittoria a San Cataldo, secondo posto a Vasto, terzo a Marina di Ravenna e nella Coppa Italia di Montesilvano, oltre ai quarti di Marina di Modica e Cordenons. Dall’altra parte ci sono Gottardi e Orsi Toth, che nel circuito italiano hanno fatto centro nell’unica tappa indicata tra quelle disputate insieme, vincendo a Falconara, ma soprattutto portano sulla sabbia modenese un livello di esperienza internazionale nettamente superiore.

Alle 11.30 Puccinelli/Mattavelli affronteranno Van Vegten/De Groot, l’unica coppia straniera sopravvissuta all’ondata azzurra. Le italiane hanno costruito una stagione nazionale eccellente, vincendo a Marina di Modica e Cordenons, chiudendo seconde a Marina di Ravenna e raggiungendo anche i quarti a Vasto e in Coppa Italia. Le olandesi, però, rappresentano un ostacolo di spessore e a Modena le hanno già battute 21-16, 24-22 nella sfida per il primo posto della Pool B. Anche il loro 2026 internazionale parla chiaro: Van Vegten/De Groot hanno vinto i Future di Apeldoorn e Laginha Beach, presentandosi dunque alla semifinale come una delle coppie più titolate del lotto.

Modena si prepara così a una domenica difficilmente immaginabile alla vigilia: sette coppie italiane su otto in semifinale, quattro nel maschile e tre nel femminile. Tra gli uomini l’Italia ha già la certezza di occupare tutti i gradini del podio, mentre tra le donne Gottardi/Orsi Toth, Pelloia/Mancinelli e Puccinelli/Mattavelli proveranno a trasformare una presenza senza precedenti in un’altra giornata da ricordare.

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool A

Rossi/Caminati (ITA) – Marini Da Costa/Marchesan (ITA) 2-0 (21-17, 21-15)

Hilbert/Weber (LUX) – Korsakov/Dobcis (MLD) 2-0 (21-17, 21-15)

Rossi/Caminati (ITA) – Hilbert/Weber (LUX) 2-0 (21-16, 21-15)

Korsakov/Dobcis (MLD) – Marini Da Costa/Marchesan (ITA) 2-1 (21-19, 18-21, 15-12)

Pool B

Grahn/Isaksson (SWE) – Pavlusek/Havelka (CZE) 2-0 (21-15, 21-16)

Di Felice/Borraccino (ITA) – Van Werkhoven/Van Hal (NED) 2-1 (19-21, 21-18, 17-15)

Di Felice/Borraccino (ITA) – Grahn/Isaksson (SWE) 2-0 (21-17, 21-15)

Van Werkhoven/Van Hal (NED) – Pavlusek/Havelka (CZE) 2-0 (23-21, 21-18)

Pool C

Ulisse/Spadoni (ITA) – Almblad Engvall/Annerstedt (SWE) 2-1 (17-21, 21-13, 15-8)

Hajós/Veress (HUN) – Petersen/Napier (DEN) 2-0 (21-16, 21-16)

Ulisse/Spadoni (ITA) – Hajós/Veress (HUN) 2-0 (23-21, 28-26)

Almblad Engvall/Annerstedt (SWE) – Petersen/Napier (DEN) 2-0 (21-9, 21-13)

Pool D

Mizumachi/Kurosawa (JPN) – Bercik/Bercik (CZE) 2-0 (21-17, 21-14)

Andreatta/Acerbi (ITA) – Klemen/Holzinger (AUT) 2-1 (19-21, 21-14, 15-10)

Andreatta/Acerbi (ITA) – Mizumachi/Kurosawa (JPN) 2-0 (28-26, 21-19)

Klemen/Holzinger (AUT) – Bercik/Bercik (CZE) 2-0 (21-18, 21-11)

Ottavi di finale: Korsakov/Dobcis (MLD) – Hajós/Veress (HUN) 2-0 (21-17, 21-12)

Van Werkhoven/Van Hal (NED) – Hilbert/Weber (LUX) 2-0 (21-16, 21-17)

Klemen/Holzinger (AUT) – Grahn/Isaksson (SWE) 2-1 (21-14, 17-21, 16-14)

Almblad Engvall/Annerstedt (SWE) – Mizumachi/Kurosawa (JPN) 2-0 (21-12, 21-19)

Quarti di finale: Ulisse/Spadoni (ITA) – Van Werkhoven/Van Hal (NED) 2-1 (13-21, 21-19, 15-11)

Almblad Engvall/Annerstedt (SWE) – Di Felice/Borraccino (ITA) 0-2 (19-21, 13-21)

Korsakov/Dobcis (MLD) – Andreatta/Acerbi (ITA) 0-2 (17-21, 16-21)

Rossi/Caminati (ITA) – Klemen/Holzinger (AUT) 2-0 (21-14, 21-11)

Semifinali: 30 agosto, ore 15.30 Ulisse/Spadoni (ITA) – Di Felice/Borraccino (ITA)

30 agosto, ore 16.30 Rossi/Caminati (ITA) – Andreatta/Acerbi (ITA)

TORNEO FEMMINILE

Gironi. Pool A

Gottardi/Orsi Toth (ITA) – Dalmazzo/Annibalini (ITA) 2-0 (21-13, 21-12)

Åhman/Jernbeck (SWE) – Miharu/Yabumi (JPN) 2-1 (21-23, 21-18, 15-13)

Gottardi/Orsi Toth (ITA) – Åhman/Jernbeck (SWE) 2-1 (21-16, 17-21, 15-6)

Miharu/Yabumi (JPN) – Dalmazzo/Annibalini (ITA) 2-0 (21-16, 21-10)

Pool B

Van Vegten/De Groot (NED) – Collette/Descamps (FRA) 2-0 (21-11, 21-8)

Puccinelli/Mattavelli (ITA) – Oto/Take (JPN) 2-1 (18-21, 21-11, 15-11)

Van Vegten/De Groot (NED) – Puccinelli/Mattavelli (ITA) 2-0 (21-16, 24-22)

Oto/Take (JPN) – Collette/Descamps (FRA) 2-0 (21-16, 21-19)

Pool C

Luini/Essink (NED) – Tallevi Diotallevi/Franzoni (ITA) 2-1 (21-14, 11-21, 15-12)

W.T. To/W.M. To (HKG) – Frommova/Honzovicova (CZE) 2-0 (21-14, 21-18)

Luini/Essink (NED) – W.T. To/W.M. To (HKG) 2-0 (21-12, 21-16)

Frommova/Honzovicova (CZE) – Tallevi Diotallevi/Franzoni (ITA) 2-0 (21-15, 21-18)

Pool D

Pelloia/Mancinelli (ITA) – Robinson/Reffel (SWE) 2-0 (21-15, 21-17)

Giulia/Carol (BRA) – Svobodova/Ebertova (CZE) 2-0 (21-11, 21-13)

Pelloia/Mancinelli (ITA) – Giulia/Carol (BRA) 2-0 (21-15, 21-18)

Robinson/Reffel (SWE) – Svobodova/Ebertova (CZE) 2-0 (21-13, 21-11)

Ottavi di finale: Puccinelli/Mattavelli (ITA) – Robinson/Reffel (SWE) 2-0 (25-23, 21-14)

Miharu/Yabumi (JPN) – W.T. To/W.M. To (HKG) 2-1 (21-14, 13-21, 18-16)

Frommova/Honzovicova (CZE) – Åhman/Jernbeck (SWE) 2-1 (22-20, 17-21, 15-6)

Giulia/Carol (BRA) – Oto/Take (JPN) 2-0 (21-17, 21-11)

Quarti di finale: Van Vegten/De Groot (NED) – Miharu/Yabumi (JPN) 2-0 (21-18, 21-12)

Puccinelli/Mattavelli (ITA) – Luini/Essink (NED) 2-1 (19-21, 21-18, 15-10)

Pelloia/Mancinelli (ITA) – Frommova/Honzovicova (CZE) 2-1 (18-21, 21-18, 15-9)

Gottardi/Orsi Toth (ITA) – Giulia/Carol (BRA) 2-0 (21-8, 21-8)

Semifinali: 30 agosto, ore 10.30 Pelloia/Mancinelli (ITA) – Gottardi/Orsi Toth (ITA)

30 agosto, ore 11.30 Van Vegten/De Groot (NED) – Puccinelli/Mattavelli (ITA)

BRNO

Il Future di Brno regala all’Italia una semifinale nel torneo maschile grazie a Tobia Marchetto e Riccardo Iervolino, protagonisti di un percorso in crescita dopo una fase a gironi non semplice. Gli azzurri avevano aperto il torneo superando al tie-break gli olandesi Verberne/Boehlé per 15-21, 21-19, 15-11, prima di arrendersi nettamente ai cechi Perusic/Sepka, vittoriosi 21-12, 21-11 nella sfida per il primato della Pool A.

Negli ottavi di finale Marchetto e Iervolino hanno cambiato marcia, dominando Van Straten/Koch con un eloquente 21-8, 21-18. Ancora più importante il successo nei quarti contro Bezemer/Van der Wel: dopo aver ceduto 17-21 il primo set, la coppia italiana ha ribaltato l’incontro con il 21-17 del secondo parziale e il 15-11 del tie-break, conquistando così un posto tra le migliori quattro.

Oggi alle 11.30 Marchetto/Iervolino ritroveranno proprio Perusic/Sepka, la coppia che li aveva battuti nella pool. I cechi sono arrivati in semifinale senza perdere set nella fase a eliminazione diretta, eliminando Borbély/Bogáncs 21-11, 21-19 nei quarti. L’altra semifinale, alle 12.30, metterà di fronte i lettoni Bulgacs/Bērziņš e i cechi Dzavoronok/Sedlak. I primi hanno travolto Verberne/Boehlé 21-13, 21-12, mentre Dzavoronok/Sedlak hanno superato Semerad/Stocek 21-19, 21-17.

Nel torneo femminile la Repubblica Ceca ha invece imposto una presenza quasi totale. Tre delle quattro coppie semifinaliste sono di casa. Svozilova/Stochlova, testa di serie numero uno, hanno eliminato Gijsen/Peeters 21-18, 21-15 e alle 09.30 sfideranno le austriache Shkarupa/Rabitsch, uniche straniere rimaste in corsa dopo il 21-17, 21-15 rifilato a Sebova/Mrkvickova.

L’altra semifinale, alle 10.30, sarà tutta ceca tra Kylie/Maixnerova e Lorenzova/Tomasova. Kylie/Maixnerova hanno dominato Knoblochova/Petrikova 21-10, 21-18, mentre Lorenzova/Tomasova hanno lasciato appena 27 punti complessivi alle olandesi Both/De Groot, imponendosi 21-13, 21-14. A Brno resta dunque una sola coppia italiana in corsa, ma Marchetto/Iervolino hanno già raggiunto una semifinale di notevole peso internazionale e oggi proveranno a trasformarla in una finale.

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool A

Perusic/Sepka (CZE) – Vyoral/Tuma (CZE) 2-0 (21-14, 21-16)

Marchetto/Iervolino (ITA) – Verberne/Boehlé (NED) 2-1 (15-21, 21-19, 15-11)

Perusic/Sepka (CZE) – Marchetto/Iervolino (ITA) 2-0 (21-12, 21-11)

Verberne/Boehlé (NED) – Vyoral/Tuma (CZE) 2-0 (21-19, 21-15)

Pool B

Dzavoronok/Sedlak (CZE) – Van Straten/Koch (NED) 2-0 (21-17, 21-17)

Puskundzis/Graudins (LAT) – Topio P./Topio V. (FIN) 2-0 (21-13, 21-14)

Dzavoronok/Sedlak (CZE) – Puskundzis/Graudins (LAT) 2-0 (21-16, 21-11)

Van Straten/Koch (NED) – Topio P./Topio V. (FIN) 2-1 (18-21, 21-12, 15-9)

Pool C

Semerad/Stocek (CZE) – Borbély/Bogáncs (HUN) 2-1 (21-10, 19-21, 15-13)

Bulgacs/Bērziņš (LAT) – Solheim/Majak (NOR) 2-0 (21-15, 21-17)

Bulgacs/Bērziņš (LAT) – Semerad/Stocek (CZE) 2-1 (18-21, 21-17, 15-11)

Borbély/Bogáncs (HUN) – Solheim/Majak (NOR) 2-0 (21-17, 21-19)

Pool D

Dumek/Westphal (CZE) – Anfiloff/Maurice (NED) 2-0 (21-14, 21-14)

Bezemer/Van der Wel (NED) – Oliva/Kurka (CZE) 2-1 (16-21, 21-12, 15-13)

Bezemer/Van der Wel (NED) – Dumek/Westphal (CZE) 2-1 (15-21, 21-17, 15-12)

Anfiloff/Maurice (NED) – Oliva/Kurka (CZE) 2-0 (25-23, 21-17)

Ottavi di finale: Borbély/Bogáncs (HUN) – Puskundzis/Graudins (LAT) 2-1 (21-15, 16-21, 16-14)

Marchetto/Iervolino (ITA) – Van Straten/Koch (NED) 2-0 (21-8, 21-18)

Verberne/Boehlé (NED) – Dumek/Westphal (CZE) 2-0 (21-15, 21-18)

Semerad/Stocek (CZE) – Anfiloff/Maurice (NED) vittoria per forfait

Quarti di finale: Perusic/Sepka (CZE) – Borbély/Bogáncs (HUN) 2-0 (21-11, 21-19)

Marchetto/Iervolino (ITA) – Bezemer/Van der Wel (NED) 2-1 (17-21, 21-17, 15-11)

Bulgacs/Bērziņš (LAT) – Verberne/Boehlé (NED) 2-0 (21-13, 21-12)

Dzavoronok/Sedlak (CZE) – Semerad/Stocek (CZE) 2-0 (21-19, 21-17)

Semifinali 30 agosto, ore 11.30: Perusic/Sepka (CZE) – Marchetto/Iervolino (ITA)

30 agosto, ore 12.30 Bulgacs/Bērziņš (LAT) – Dzavoronok/Sedlak (CZE)

TORNEO FEMMINILE

Gironi. Pool A

Svozilova/Stochlova (CZE) – Dostalikova/Lajkebova (CZE) 2-0 (21-5, 21-18)

Knoblochova/Petrikova (CZE) – Both/De Groot (NED) 2-0 (21-14, 21-14)

Svozilova/Stochlova (CZE) – Knoblochova/Petrikova (CZE) 2-0 (25-23, 21-14)

Both/De Groot (NED) – Dostalikova/Lajkebova (CZE) 2-1 (17-21, 21-14, 15-11)

Pool B

Kylie/Maixnerova (CZE) – Gijsen/Peeters (NED) 2-0 (21-12, 21-11)

Sturm/Hammarberg (AUT) – Krūklīte/Zakite (LAT) 2-1 (10-21, 21-18, 15-11)

Kylie/Maixnerova (CZE) – Sturm/Hammarberg (AUT) 2-0 (21-7, 21-15)

Gijsen/Peeters (NED) – Krūklīte/Zakite (LAT) 2-1 (14-21, 21-18, 16-14)

Pool C

Shkarupa/Rabitsch (AUT) – Poszmikova/Kapralova (SVK) 2-0 (21-16, 21-19)

Robitaille/Hladyniuk (CAN) – Dvorníková/Kleiblova (CZE) 2-0 (21-7, 21-19)

Shkarupa/Rabitsch (AUT) – Robitaille/Hladyniuk (CAN) 2-0 (21-11, 21-18)

Dvorníková/Kleiblova (CZE) – Poszmikova/Kapralova (SVK) 2-0 (21-16, 21-12)

Pool D

Lorenzova/Tomasova (CZE) – Sebova/Mrkvickova (CZE) 2-0 (21-18, 21-19)

Honti-Majoros/Kun (HUN) – Bernard/Guignan (FRA) 2-1 (20-22, 21-19, 15-9)

Lorenzova/Tomasova (CZE) – Honti-Majoros/Kun (HUN) 2-1 (21-13, 19-21, 15-6)

Sebova/Mrkvickova (CZE) – Bernard/Guignan (FRA) 2-0 (21-13, 21-15)

Ottavi di finale: Knoblochova/Petrikova (CZE) – Dvorníková/Kleiblova (CZE) 2-0 (21-14, 21-14)

Both/De Groot (NED) – Robitaille/Hladyniuk (CAN) 2-0 (21-15, 21-19)

Sebova/Mrkvickova (CZE) – Sturm/Hammarberg (AUT) 2-1 (20-22, 21-11, 15-7)

Gijsen/Peeters (NED) – Honti-Majoros/Kun (HUN) 2-0 (21-19, 21-14)

Quarti di finale: Kylie/Maixnerova (CZE) – Knoblochova/Petrikova (CZE) 2-0 (21-10, 21-18)

Lorenzova/Tomasova (CZE) – Both/De Groot (NED) 2-0 (21-13, 21-14)

Shkarupa/Rabitsch (AUT) – Sebova/Mrkvickova (CZE) 2-0 (21-17, 21-15)

Svozilova/Stochlova (CZE) – Gijsen/Peeters (NED) 2-0 (21-18, 21-15)

Semifinali: 30 agosto, ore 09.30 Shkarupa/Rabitsch (AUT) – Svozilova/Stochlova (CZE)

30 agosto, ore 10.30 Kylie/Maixnerova (CZE) – Lorenzova/Tomasova (CZE)