Russell avvisa Mercedes prima di Monza: “La McLaren è la squadra da battere”

George Russell non si nasconde. Alla vigilia del Gran Premio d’Italia, il pilota Mercedes indica senza troppi giri di parole la squadra che, oggi, vede davanti a tutti. E non è la sua. Dopo le ultime prestazioni, infatti, secondo il britannico è la McLaren il riferimento del gruppo, con Lando Norris in particolare stato di grazia.

La Mercedes arriva a Monza con buone sensazioni, soprattutto dopo il podio conquistato da Russell a Zandvoort. Il britannico è convinto che le caratteristiche del circuito italiano possano esaltare maggiormente la propria monoposto, ma allo stesso tempo invita la squadra a non abbassare la guardia.

“Penso che lì saremo leggermente più competitivi“, ha dichiarato, prevedendo dunque un passo in avanti rispetto al weekend olandese. Una previsione positiva, ma accompagnata da una buona dose di cautela. A Monza, infatti, la Mercedes dovrà fare i conti anche con una Ferrari che potrebbe presentarsi in condizioni migliori rispetto alle ultime uscite. Il fattore decisivo potrebbe essere la power unit del Cavallino, attesa con un aggiornamento proprio per il Gran Premio di casa.

“Tuttavia, credo che la Ferrari abbia in programma un aggiornamento della power unit e, a dire il vero, non sappiamo cosa aspettarci“, ha aggiunto Russell.

Il quadro, insomma, è tutt’altro che scontato. Monza potrebbe riscrivere almeno in parte i rapporti di forza visti nelle ultime gare, ma c’è una squadra che, agli occhi del pilota Mercedes, parte comunque davanti alle altre: la McLaren.

La doppietta ottenuta da Lando Norris tra Ungheria e Paesi Bassi ha confermato la crescita della scuderia di Woking e, soprattutto, ha evidenziato la capacità della vettura di esprimere prestazioni di altissimo livello nelle condizioni più impegnative. Russell riconosce apertamente questo vantaggio.

“Credo però che questi circuiti caratterizzati da un elevato degrado degli pneumatici si adattino molto bene alla McLaren, e soprattutto a Lando. È sempre stato un po’ uno specialista in queste condizioni. Lo abbiamo visto anche l’anno scorso”, ha spiegato.

Il riferimento a Norris non è casuale. Il britannico sembra aver trovato il ritmo giusto proprio nel momento più importante della stagione e le due vittorie consecutive hanno rilanciato con forza le sue ambizioni. La McLaren, inoltre, ha dimostrato di saper gestire in maniera estremamente efficace gli pneumatici quando il degrado diventa un fattore determinante.

A Monza, però, lo scenario potrebbe cambiare. Il circuito brianzolo è unico nel calendario: lunghi rettilinei, frenate violente, curve ad alta velocità e soprattutto una richiesta di efficienza aerodinamica molto diversa rispetto a quella di Zandvoort. Per questo Russell si aspetta una Mercedes più competitiva. Ma non abbastanza, almeno sulla carta, da ribaltare il ruolo di favorita. “Monza potrebbe essere leggermente diversa, ma credo che in questo momento siano loro la squadra da battere“, ha sentenziato il pilota Mercedes.