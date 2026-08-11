Quando Thomas Ceccon oggi, Europei nuoto 2026: orari esatti 50 farfalla e 200 dorso, tv, n. di corsia, avversari

Il programma di Thomas Ceccon agli Europei di nuoto di Parigi 2026 resta particolarmente impegnativo. L’azzurro ha centrato l’accesso alla finale dei 50 metri farfalla e si prepara ora all’appuntamento decisivo, mentre resta da gestire anche il successivo impegno nei 200 dorso.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 9.30 E 18.30

Nella semifinale disputata ieri, Ceccon ha chiuso con il quinto miglior tempo complessivo, 22″71, fermandosi ad appena quattro centesimi dal proprio record Italiano di 22″67. Una prestazione che ha lasciato intravedere ulteriori margini, considerando la sensazione che il campione azzurro non abbia ancora espresso tutto il proprio potenziale.

Il percorso verso la finale era iniziato in mattinata con le batterie, dove Ceccon aveva fatto segnare il nono crono assoluto in 23″10. La sessione era stata caratterizzata anche da un piccolo contrattempo: sul suo costume da gara principale mancava infatti il necessario codice QR. Un inconveniente rapidamente superato, prima di tornare a concentrarsi esclusivamente sulla vasca.

Ora l’obiettivo è la finale: Ceccon si presenta all’appuntamento con il quinto tempo delle semifinali e con la consapevolezza di poter ancora alzare il livello della propria prestazione.

Gli Europei di nuoto di Parigi godranno di una grande copertura televisiva. Sarà possibile seguirli sui canali della Rai (Rai 2 HD), nonché su quelli di Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Max). Ci sarà anche la trasmissione in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su European Aquatics Tv. OA Sport vi offrire le quotidiane DIRETTE LIVE testuali.

QUANDO THOMAS CECCON OGGI EUROPEI NUOTO 2026

Martedì 11 agosto

10.36 200 dorso, batteria n.3 – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206).

18.37 50 farfalla, finale – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206).

19.04 200 dorso, semifinali (eventuale) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206).

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW, European Aquatics Tv

Diretta testuale: OA Sport

CORSIA THOMAS CECCON BATTERIE 200 DORSO EUROPEI 2026

Thomas Ceccon sarà in corsia 3 nella terza e penultima batteria, il cui inizio è previsto alle ore 10:36.

STARTLIST 200 DORSO E AVVERSARI THOMAS CECCON

0 SANTOS Ricardo POR 31 AUG 2005 1:59.12

1 DANZIGER Inbar Ono ISR 1 JAN 2004 1:57.82

2 TOMAC Mewen FRA 11 SEP 2001 1:56.83

3 CECCON Thomas ITA 27 JAN 2001 1:55.71

4 SISKOS Apostolos GRE 24 JUN 2005 1:54.12

5 GREENBANK Luke GBR 17 SEP 1997 1:55.27

6 SMIRNOV Georgii NAB 5 FEB 2006 1:56.11

7 BUCCA Flavio SUI 15 APR 2005 1:57.33

8 BUSSING Cedric GER 17 OCT 2003 1:58.86

9 KOSINSKI Filip POL 21 JAN 2004 1:59.15

CORSIA THOMAS CECCON FINALE 50 FARFALLA EUROPEI 2026

Thomas Ceccon sarà in corsia 7 nella finale dei 50 farfalla, il cui inizio è previsto alle ore 18:37.

STARTLIST 50 FARFALLA E AVVERSARI THOMAS CECCON

1 NAA Grigori PEKARSKI 22.75

2 GER Luca Nik ARMBRUSTER 22.71

3 SUI Noe PONTI 22.53

4 NAB Egor KORNEV 22.36

5 FRA Maxime GROUSSET 22.49

6 POR Diogo MATOS RIBEIRO 22.68

7 ITA Thomas CECCON 22.71

8 HUN Kristof MILAK 22.75