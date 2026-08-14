Quando le finali con l’Italia, Manila Esposito, Elisa Iorio agli Europei di ginnastica artistica? Calendario, orari, tv

Grazie a un turno di qualificazione decisamente brillante, l’Italia è riuscita ad agguantare cinque pass per gli atti conclusivi degli Europei 2026 di ginnastica artistica femminile, che si disputeranno a Zagabria (Croazia) nel weekend del 15-16 agosto. La nostra Nazionale cercherà di difendere il trono nella gara a squadre: le azzurre hanno chiuso il turno preliminare in seconda posizione alle spalle della Russia, non sarà semplice cercare di arginare Angelina Melnikova e compagne, ma le ragazze del DT Enrico Casella ci proveranno e sono comunque tra le pretendenti al podio. L’appuntamento è per le ore 16.00 di domenica 16 agosto.

A partire dalle ore 15.00 di sabato 15 agosto, invece, andranno in scena le Finali di Specialità. Si preannuncia un Ferragosto molto intenso, con la messa in palio dei quattro titoli sui grandi attrezzi: Manila Esposito si presenterà da prima della classe alla trave e da terza forza al corpo libero, con margini di miglioramento in entrambi i casi (può osare qualcosa in termini di D Score) e con grandi chance di salire sul podio; Elisa Iorio vanta il secondo accredito alle parallele asimmetriche e può piazzare la zampata, sugli staggi rivedremo anche Giulia Perotti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle finali con l’Italia agli Europei 2026 di ginnastica artistica femminile. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai, in diretta streaming su Rai Play, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FINALI CON ITALIA EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA

Sabato 15 agosto

Ore 15.50 Finali di Specialità, parallele asimmetriche: con Elisa Iorio, Giulia Perotti – Diretta streaming su Rai Play Sport 1

Ore 16.40 Finali di Specialità, trave: con Manila Esposito – Diretta streaming su Rai Play Sport 1

Ore 17.30 Finali di Specialità, corpo libero: con Manila Esposito – Diretta tv su Rai 2

Domenica 16 agosto

Ore 16.00 Finale a squadre: con Italia (formazione da definire) Diretta tv su Rai 2 dalle ore 17.00; diretta streaming integrale su Rai Play Sport 1

PROGRAMMA EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 17.00 alle ore 18.10 di sabato e dalle ore 17.00 alle ore 18.00 di domenica, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1 per sabato e domenica, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.