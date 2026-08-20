Quando le finali con Gabriele Targhetta e l’Italia agli Europei di ginnastica artistica? Calendario, orari, tv

Al termine di un turno di qualificazione particolarmente lottato, l’Italia è riuscita ad agguantare due pass per gli atti conclusivi degli Europei 2026 di ginnastica artistica maschile, che si disputeranno a Zagabria (Croazia) nel weekend del 21-23 agosto. La nostra Nazionale cercherà confermarsi sul podio nella gara a squadre: gli azzurri hanno chiuso il turno preliminare in quarta posizione alle spalle di Russia, Svizzera e Gran Bretagna. L’appuntamento è per le ore 14.00 di domenica 23 agosto.

La prima parte delle Finali di Specialità è invece prevista venerdì 21 agosto, a partire dalle ore 18.00. Gabriele Targhetta si presenterà con il miglior accredito all’atto conclusivo al cavallo con maniglie: l’azzurro andrà a caccia del bersaglio grosso dopo aver stampato un perentorio 15.200 nella serata di mercoledì, la finale su questo attrezzo sarà la seconda del programma di giornata a partire dalle ore 18.00, indicativamente verso le ore 19.00.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle finali con l’Italia agli Europei 2026 di ginnastica artistica maschile. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FINALI CON ITALIA EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA

Venerdì 21 agosto

Seconda gara a partire dalle ore 18.00 Finali di Specialità, cavallo con maniglie: con Gabriele Targhetta – Diretta tv su Rai 2

In precedenza, a partire dalle ore 18.00, si disputerà la finale al corpo libero. Al termine toccherà all’atto conclusivo al cavallo.

Domenica 23 agosto

Ore 14.00 Finale a squadre: con Italia (formazione da definire) – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 , gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.