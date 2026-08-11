Quando la finale di Simona Quadarella oggi, Europei nuoto 2026: orario preciso 800 sl, n. di corsia, avversarie, tv

Sarà un pomeriggio ricco di eventi ed ambizioni quello che vivrà l’Italia nella seconda giornata degli Europei di nuoto 2026. Nel complesso di Parigi sono tante le carte da medaglia che la squadra azzurra schiera con la presenza di una grande favorita per l’oro continentale. Simona Quadarella è infatti la principale candidata per salire sul gradino più alto degli 800 sl e conquistare il suo nono titolo europeo.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 9.30 E 18.30

Nelle batterie di ieri. unico riscontro cronometrico in assenza delle semifinali, la romana ha stampato per distacco il miglior crono dell’overall in 8’23″17. Risultato che la colloca di diritto come favorita numero uno per l’ultimo atto di oggi, nel quale però proverà a dire la sua anche la tedesca Isabel Maria Gose. La primatista europea deve quindi vincere il confronto con la teutonica per scrivere un altro pezzo della sua straordinaria storia agli Europei.

La finale degli 800 stile libero femminili con Simona Quadarella in programma alle ore 19.53 sarà visibile in chiaro su Rai 2 HD e per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (206). Lo streaming sarà disponibile su Rai Play, Sky Go, NOW Tv ed European Aquatics Tv. OA Sport vi fornirà come sempre la diretta live testuale dell’evento.

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026 OGGI

Martedì 11 agosto

Ore 19.53 Finale 800 sl donne – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (206)

CORSIA SIMONA QUADARELLA 800 SL EUROPEI NUOTO 2026

Simona Quadarella andrà a caccia del titolo europeo in corsia quattro

STARTLIST FINALE 800 SL E AVVERSARIE SIMONA QUADARELLA

1 POR Francisca SOARES MARTINS 8:35.94

2 SWE Thilda HALL 8:33.12

3 HUN Vivien JACKL 8:28.87

4 ITA Simona QUADARELLA 8:23.17

5 GER Isabel GOSE 8:26.01

6 GER Maya WERNER 8:32.79

7 GRE Artemis VASILAKI 8:33.76

8 ESP Maria de VALDES ALVAREZ 8:36.76

DOVE VEDERE SIMONA QUADARELLA 800 SL EUROPEI NUOTO 2026

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW Tv ed European Aquatics Tv

Diretta Live testuale: OA Sport