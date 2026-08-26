Basket
Quando gioca l’Italia ai Mondiali di basket femminile 2026? Orari, calendario, tv, avversarie
32 anni dopo ecco che l’Italia ritorna in scena ai Mondiali di basket femminile. La squadra allenata da Andrea Capobianco riassapora in Germania il sapore dell’iride, quello che conta davvero, e nell’edizione in cui tanto cambia attraverso la formula a 16 squadre.
Debutto per le azzurre in un classico degli ultimi anni, quello contro la Cechia che difficilmente regala pronostici precisi. Poi si andranno ad affrontare le superstar di Team USA, 12 giocatrici che sono per larga misura ciò che di meglio può offrire il Paese a stelle e strisce per quel che concerne la WNBA. Infine la Cina, già battuta due volte in amichevole, ma non per questo da sottovalutare dato che tra amichevoli e Mondiali i rapporti di forza cambiano.
I Mondiali di basket femminile prenderanno il via venerdì 4 settembre. L’Italia giocherà contro Cechia e Cina alla Max Schmeling Halle, contro gli USA alla Berlin Arena. Le gare delle azzurre saranno visibili in diretta tv in chiaro su Rai2, oltre che sui canali di Sky Sport; diretta streaming su RaiPlay, SkyGo, Now e DAZN. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale degli incontri, per non perdersi davvero nulla.
CALENDARIO ITALIA MONDIALI BASKET FEMMINILE 2026
Venerdì 4 settembre
Ore 20:15 Italia-Cechia – Diretta tv su Rai2 e Sky Sport
Domenica 6 settembre
Ore 20:45 Italia-USA – Diretta tv su Rai2 e Sky Sport
Lunedì 7 settembre
Ore 20:45 Italia-Cina – Diretta tv su Rai2 e Sky Sport
PROGRAMMA ITALIA MONDIALI BASKET FEMMINILE: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai2, Sky Sport
Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now
Diretta Live testuale: OA Sport