Mondiali ginnastica ritmica 2026 oggi: orari 16 agosto, tv, streaming, calendario italiani in gara

Oggi domenica 16 agosto va in scena la quinta e ultima giornata dei Mondiali 2026 di ginnastica ritmica: la rassegna iridata si conclude a Francoforte (Germania) con la disputa delle varie Finali di Specialità, eventi non previsti nel programma olimpico, dove si gareggia esclusivamente nei concorsi generali. Si assegneranno ben sei titoli: quattro per le individualiste (cerchio, palla, clavette, nastro) e due per i gruppi (cinque palle, tre cerchi/quattro clavette).

L’Italia può sognare in grande con Sofia Raffaeli, prima in qualifica al cerchio e desiderosa di sciorinare tutta la sua eleganza con questo attrezzo: dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nell’all-around, ci sarà nuova gloria per la fuoriclasse marchigiana? Il ribattezzato Vulcano di Chiaravalle sarà poi impegnata con la palla, dove sarà della partita anche Tara Dragas. Le azzurre non sono invece riuscite a qualificarsi con clavette e nastro, fuori dai giochi anche le Farfalle.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2026 di ginnastica ritmica per la giornata di oggi (domenica 16 agosto). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 dalle ore 11.30 alle ore 13.00 e a seguire su RaiSportHD; diretta streaming integrale su Rai Play Sport 1; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA RITMICA OGGI

Domenica 16 agosto

11.00-11.43 Finali di Specialità: 5 palle (gruppi)

12.10-12.45 Finali di Specialità: cerchio (individualiste)

12.50-13.25 Finali di Specialità: palla (individualiste)

14.00-14.43 Finali di Specialità: 3 cerchi/4 clavette (gruppi)

15.10-15.45 Finali di Specialità: clavette (individualiste)

15.50-16.25 Finali di Specialità: nastro (individualiste)

ITALIANE IN GARA MONDIALI GINNASTICA RITMICA OGGI

Domenica 16 agosto

12.10-12.45 Finali di Specialità: cerchio (individualiste): Sofia Raffaeli

12.50-13.25 Finali di Specialità: palla (individualiste): Sofia Raffaeli, Tara Dragas

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA RITMICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 11.30 alle ore 13.00, gratis e in chiaro; RaiSportHD dalle ore 13.00 alle ore 16.00, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play Sport 2 in versione integrale, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.