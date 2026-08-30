Modena è azzurra: Gottardi-Orsi Toth dominano, Andreatta-Acerbi firmano la sorpresa. Cinque coppie italiane sul podio. Marchetto/Iervolino quarti a Brno

MODENA

Una giornata da ricordare per il beach volley italiano. Il Future di Modena del World Tour si chiude con un bilancio straordinario per gli azzurri: cinque delle sei coppie salite sul podio sono italiane, con il dominio assoluto nel torneo maschile e la vittoria più attesa, quella di Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, nel femminile. Se il successo della coppia numero uno d’Italia rappresentava il risultato pronosticabile della vigilia, la grande sorpresa arriva dagli uomini con Tiziano Andreatta e Raoul Acerbi, capaci di completare una cavalcata trionfale partendo dalle qualificazioni.

Nel tabellone maschile, già certo di avere un podio completamente italiano, la prima semifinale regala una battaglia tra Di Felice/Borraccino e Ulisse/Spadoni. Sono questi ultimi a partire meglio e a conquistare il primo set 21-16, ma la partita cambia direzione nella seconda frazione. Marco Di Felice e Davide Borraccino reagiscono, pareggiano i conti sul 21-17 e completano la rimonta in un tie-break equilibratissimo, imponendosi 15-13. Un risultato particolarmente significativo per Borraccino, affiancato in questa occasione da Di Felice, ultimo arrivato in Nazionale, abruzzese cresciuto a Ravenna.

Nella seconda semifinale arriva la conferma del torneo sorprendente di Andreatta/Acerbi. Contro i numeri uno del seeding Rossi/Caminati, la coppia azzurra domina il primo parziale 21-14 e deve poi resistere alla reazione degli avversari. Il secondo set si prolunga ai vantaggi, ma sono ancora Andreatta e Acerbi a trovare lo spunto decisivo per il 25-23 che spalanca loro le porte della finale.

Spettacolare anche la sfida per il bronzo. Ulisse/Spadoni conquistano il terzo posto battendo Rossi/Caminati 2-1 al termine di due set decisi ai vantaggi. Il primo è una maratona chiusa 30-28 da Ulisse e Spadoni, Rossi e Caminati reagiscono con un netto 21-15, prima del 16-14 al tie-break che consegna il gradino più basso del podio alla testa di serie numero tre.

La finale incorona Andreatta/Acerbi, che non lasciano spazio a Di Felice/Borraccino. Il 21-17, 21-15 certifica un successo sorprendente per come è maturato e allunga la particolare tradizione vincente internazionale di Andreatta. Per lui si tratta della quinta vittoria nel World Tour: il primo successo risale al 2020 e dal 2023 ha vinto almeno un torneo internazionale in ogni stagione. Per Acerbi, invece, è il primo successo internazionale al quinto torneo disputato, comprendendo anche l’attività giovanile.

Nel femminile i riflettori erano inevitabilmente puntati su Gottardi/Orsi Toth, chiamate a vincere il torneo di casa, e le azzurre non hanno tradito le attese. Nella semifinale tutta italiana contro Pelloia/Mancinelli impongono subito il proprio ritmo: 21-13, 21-16, senza concedere alle avversarie la possibilità di riaprire il confronto.

Molto più incerta l’altra semifinale. Puccinelli/Mattavelli partono forte contro le olandesi Van Vegten/De Groot, conquistando il primo set 21-19. La coppia dei Paesi Bassi risponde con il 21-16 e il tie-break diventa una lunga volata punto a punto. Puccinelli e Mattavelli arrivano vicinissime alla finale, ma sono Van Vegten/De Groot a spuntarla 17-15, impedendo così una finale tutta italiana anche nel tabellone femminile.

La finale per il terzo posto va a Pelloia/Mancinelli contro Puccinelli/Mattavelli, con il risultato ufficiale di 21-0, 21-0, che consegna loro il bronzo e porta a tre il numero delle coppie italiane presenti sul podio femminile.

Non c’è invece storia nella partita per il titolo. Gottardi e Orsi Toth dominano Van Vegten/De Groot dall’inizio alla fine, imponendosi con un eloquente 21-11, 21-12. Il successo più atteso arriva dunque nella maniera più netta possibile: la coppia di riferimento del beach volley italiano vince il Future di Modena davanti al pubblico di casa, completando una manifestazione eccezionale per i colori azzurri.

Il bilancio finale fotografa la portata del risultato: Andreatta/Acerbi, Di Felice/Borraccino e Ulisse/Spadoni monopolizzano il podio maschile; Gottardi/Orsi Toth e Pelloia/Mancinelli occupano primo e terzo posto nel femminile. Cinque podi su sei sono italiani, con due vittorie che raccontano storie molto diverse: quella annunciata delle numero uno azzurre e quella, decisamente più sorprendente, di Andreatta e Acerbi.

TORNEO MASCHILE

Semifinali: Di Felice/Borraccino (ITA) – Ulisse/Spadoni (ITA) 2-1 (16-21, 21-17, 15-13)

Andreatta/Acerbi (ITA) – Rossi/Caminati (ITA) 2-0 (21-14, 25-23)

Finale 3° posto: Ulisse/Spadoni (ITA) – Rossi/Caminati (ITA) 2-1 (30-28, 15-21, 16-14)

Finale 1° posto: Andreatta/Acerbi (ITA) – Di Felice/Borraccino (ITA) 2-0 (21-17, 21-15)

TORNEO FEMMINILE

Semifinali: Gottardi/Orsi Toth (ITA) – Pelloia/Mancinelli (ITA) 2-0 (21-13, 21-16)

Van Vegten/De Groot (NED) – Puccinelli/Mattavelli (ITA) 2-1 (19-21, 21-16, 17-15)

Finale 3° posto: Pelloia/Mancinelli (ITA) – Puccinelli/Mattavelli (ITA) 2-0 (21-0, 21-0)

Finale 1° posto: Gottardi/Orsi Toth (ITA) – Van Vegten/De Groot (NED) 2-0 (21-11, 21-12)

BRNO

Si chiude con un quarto posto per Tobia Marchetto e Riccardo Iervolino il Future di Brno. La coppia italiana, unica rappresentante azzurra capace di raggiungere la giornata conclusiva, esce senza medaglia ma con un risultato di spessore, dopo aver conquistato la semifinale attraverso un percorso che l’aveva vista superare negli ottavi Van Straten/Koch e nei quarti Bezemer/Van der Wel.

In semifinale Marchetto/Iervolino hanno ritrovato Perusic/Sepka, già affrontati e battuti dai cechi nella fase a gironi. Anche il secondo confronto ha premiato la testa di serie numero uno. Perusic e Sepka hanno preso il controllo della partita nel primo set, chiuso 21-14, mentre gli azzurri sono riusciti a rimanere maggiormente a contatto nella seconda frazione senza però completare la rimonta: 21-18 e 2-0 per la coppia di casa.

Molto più combattuta la finale per il terzo posto contro i lettoni Bulgacs/Bērziņš. Marchetto e Iervolino hanno ceduto sul filo di lana il primo set, 22-20, ma hanno avuto il merito di reagire immediatamente, pareggiando i conti con il 21-17 della seconda frazione. Tutto si è deciso così al tie-break, dove i lettoni hanno trovato l’allungo decisivo e si sono imposti 15-11. Per gli azzurri resta dunque il quarto posto al termine di un torneo che li ha visti vincere quattro delle sette partite disputate.

Il titolo maschile resta in Repubblica Ceca. Nell’altra semifinale Dzavoronok/Sedlak hanno superato Bulgacs/Bērziņš 21-16, 23-21, preparando una finale tutta ceca contro Perusic/Sepka. La sfida per il titolo ha regalato un secondo set interminabile: dopo il 21-14 iniziale, Perusic/Sepka hanno chiuso addirittura 37-35, completando il 2-0 e conquistando il Future di Brno. Terzo posto per Bulgacs/Bērziņš davanti a Marchetto/Iervolino.

Anche il torneo femminile ha premiato la Repubblica Ceca, che ha piazzato tre coppie nelle prime tre posizioni. In semifinale Svozilova/Stochlova hanno piegato le austriache Shkarupa/Rabitsch 22-20, 23-21, mentre Kylie/Maixnerova hanno rimontato Lorenzova/Tomasova dopo un incredibile primo set perso 31-29, imponendosi 21-13, 15-13. La finale è stata un’altra battaglia tutta ceca. Kylie/Maixnerova hanno conquistato il titolo battendo Svozilova/Stochlova 2-1 al termine di tre parziali equilibratissimi: 24-22, 22-24, 15-11. Sul terzo gradino del podio sono salite Lorenzova/Tomasova, vincitrici 21-18, 18-21, 15-11 sulle austriache Shkarupa/Rabitsch.

TORNEO MASCHILE

Semifinali: Dzavoronok/Sedlak (CZE) – Bulgacs/Bērziņš (LAT) 2-0 (21-16, 23-21)

Perusic/Sepka (CZE) – Marchetto/Iervolino (ITA) 2-0 (21-14, 21-18)

Finale 1° posto: Perusic/Sepka (CZE) – Dzavoronok/Sedlak (CZE) 2-0 (21-14, 37-35)

Finale 3° posto: Bulgacs/Bērziņš (LAT) – Marchetto/Iervolino (ITA) 2-1 (22-20, 17-21, 15-11)

TORNEO FEMMINILE

Semifinali: Svozilova/Stochlova (CZE) – Shkarupa/Rabitsch (AUT) 2-0 (22-20, 23-21)

Kylie/Maixnerova (CZE) – Lorenzova/Tomasova (CZE) 2-1 (29-31, 21-13, 15-13)

Finale 1° posto: Kylie/Maixnerova (CZE) – Svozilova/Stochlova (CZE) 2-1 (24-22, 22-24, 15-11)

Finale 3° posto: Lorenzova/Tomasova (CZE) – Shkarupa/Rabitsch (AUT) 2-1 (21-18, 18-21, 15-11)