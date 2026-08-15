Medagliere Europei ginnastica artistica 2026: Italia seconda con l’oro di Manila Esposito!

Gli Europei 2026 di ginnastica artistica saranno spalmati su due settimane: a Zagabria, in Croazia, infatti, dal 13 al 16 agosto saranno di scena le donne, mentre dal 19 al 23 toccherà agli uomini. In entrambi i casi si terranno sia le gare senior che quelle junior.

Nel settore femminile le qualificazioni senior definiranno, oltre alle qualificate per le finali di specialità, anche la classifica all-around, mentre le qualificazioni junior, serviranno anche per la classifica a squadre, che invece nella categoria senior verrà decisa con una gara a sé.

Nel comparto maschile, invece, le qualificazioni senior saranno utili a stilare anche la classifica all-around, mentre così non sarà per la categoria junior, dove verrà decisa invece la classifica a squadre. Per i senior le finali di specialità saranno spalmate su due giornate, infine la finale a squadre chiuderà la rassegna continentale.

La rassegna continentale femminile porta in dote all’Italia, nella categoria senior, alle parallele asimmetriche l’argento di Elisa Iorio ed il bronzo di Giulia Perotti, mentre alla trave è d’argento Manila Esposito, la quale poi centra l’oro al corpo libero.

MEDAGLIERE EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA 2026