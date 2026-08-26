LIVE Italia-Germania, FIPAV Cup Men Elite volley 2026 in DIRETTA: test importante verso gli Europei

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Germania valido per la FIPAV Cup Men Elite, con la Nazionale allenata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi che continua a preparare gli Europei di categoria, che li vedranno esordire il 10 settembre contro la Svezia alle 21.05 nel campo montato in maniera esclusiva a Piazza del Plebiscito, a Napoli.

Italia con tutti i big presenti: c’è anche Alessandro Michieletto che però è ancora alle prese con l’infortunio alla schiena subito nel corso del finale di stagione. L’azzurro ha l’occasione per ritrovare il ritmo giusto sia fuori che dentro al campo, essendo una pedina troppo importante di una Nazionale già fortissima ma che con lui, come sappiamo, diventa stellare.

Per quanto riguarda la Germania, i nostri avversari si presentano con l’esperienza del quarantunenne Georg Grozer e con la forza di Tobias Brand, senza dimenticare la coppia centrale composta da Anton Brehme e Tobias Krick. I tedeschi non saranno i favoriti per la vittoria degli Europei, ma possono contare su una buonissima rosa, pronta a disturbare le grandi nazionali del nostro continente.

Il match tra Italia e Germania inizierà alle 21.00 e verrà disputato al PalaCalafiore di Reggio Calabria. Potrete seguire l’impegno amichevole della Nazionale in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport, punto dopo punto. Buon divertimento a tutti!