LIVE Italia-Cuba, FIPAV Cup Men Elite volley 2026 in DIRETTA: azzurri di nuovo in campo verso gli Europei

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Cuba, valido per la seconda partita degli azzurri alla FIPAV Cup Men Elite, competizione amichevole che la Nazionale campionessa del Mondo allenata da Ferdinando De Giorgi sta usando per preparare al meglio gli Europei che inizieranno il 9 settembre ma che vedranno esordire la nostra formazione il 10 settembre a Piazza del Plebiscito contro la Svezia alle 21.05.

Dopo la maratona vinta contro la Germania, con gli azzurri che hanno portato a casa per 3-2 il match più lungo della storia della pallavolo da quando esiste il rally point system (1999) con il set più lungo mai giocato, il primo, quello che gli azzurri hanno perso per 64-66, l’Italia torna in campo per affrontare un’avversaria completamente diversa rispetto a quella tedesca.

Vedremo se Alessandro Michieletto sarà pronto oppure no al rientro in campo, con Roberto Russo che non è stato convocato per le amichevoli di questi giorni per motivi precauzionali mentre Riccardo Sbertoli, nel match contro la Germania si è dovuto fermare ad inizio secondo set (dopo 1 ora e 30 di gioco) per dei forti crampi. Cuba si presenta con una formazione molto pericolosa, in cui è presente uno schiacciatore come Marlon Yant Herrera e il leggendario centrale, il quale ha giocato e gioca tutt’ora nel campionato italiano, Robertlandy Simon.

Il match tra Italia e Cuba inizierà alle 20.00 e verrà disputato al PalaRescifina di Messina. Potrete seguire l’intera partita della Nazionale italiana di pallavolo, punto dopo punto, con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!