LIVE Italia-Brasile, FIPAV Cup Men Elite volley 2026 in DIRETTA: ultimo impegno prima degli Europei

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Brasile valido per l’ultimo test match della FIPAV Cup Men Elite. Gli azzurri del commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, dopo aver vinto per 3-2 contro la Germania, hanno perso per 2-3 contro l’ostica nazionale di Cuba in una partita che la Nazionale campionessa del mondo ha giocato in maniera troppo discontinua per portarla a casa.

Non si è visto ancora in campo Alessandro Michieletto, il quale nel mese di gennai ha subito un infortunio alla schiena che lo ha tenuto ai box fino alla fine della stagione e ora ha quasi finito il recupero. Lo schiacciatore di Trento è troppo importante per la nostra Nazionale e deve essere pronto per l’inizio degli Europei, competizione nella quale esordiremo il 10 settembre nello spettacolare scenario di Piazza del Plebiscito, a Napoli, contro la Svezia.

Il Brasile si presenta con la sua classica squadra, il che renderà la partita di assoluto livello: Lucarelli, Bento e Felipe sono gli schiacciatori, mentre nella posizione di opposto occhio a Darlan, conoscenza del campionato italiano visto che gioca nel Verona. Al centro, ovviamente, non può mancare Lucas.

Il match tra Italia e Brasile inizierà alle 21.00 e verrà disputato al PalaRescifina di Messina. Questo è l’ultimo test match degli azzurri in vista dei già citati Europei e potrete seguirlo, punto dopo punto, in Diretta e in Live su OA Sport che vi offre la cronaca testuale! Buon divertimento a tutti!