LIVE Ginnastica artistica, Giochi del Mediterraneo 2026 in DIRETTA: azzurre a caccia del titolo nella gara a squadre!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione della ginnastica artistica ai Giochi del Mediterraneo

Buongiorno e benvenuti alla diretta live delle gare di ginnastica artistica ai Giochi del Mediterraneo 2026, la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. L’avventura della Polvere di Magnesio a Taranto si aprirà con le qualificazioni femminili, che assegneranno anche le medaglie della gara a squadre: al termine della giornata conosceremo le formazioni che festeggeranno i primi allori, le 18 qualificate alla finale all-around e le ammesse agli atti conclusivi di specialità.

Si adotterà la formula del 6-4-3: ogni Nazione schiererà sei atlete, quattro saliranno su ogni singolo attrezzo e soltanto i tre migliori punteggi verranno conteggiati ai fini della graduatoria a squadre. L’Italia scenderà in pedana alle ore 17.00, impegnata nella terza e ultima suddivisione insieme a Francia e Spagna, le due avversarie di riferimento: le azzurre partiranno con tutti i favori del pronostico e puntano a imporsi nel team event, ma non dovranno sottovalutare le rivali e la competizione.

Angela Andreoli ha accusato un problema al retto femorale negli ultimi giorni e non sarà della partita. A trascinare l’Italia saranno Benedetta Gava (eccellente al volteggio), Sofia Tonelli (bronzo alla trave agli Europei 2025) e Artemisia Iorfino, impegnate su tutti gli attrezzi. Eleonora Calaciura si esibirà su parallele asimmetriche e trave, mentre Emma Fioravanti si cimenterà tra volteggio e corpo libero. Spicca il nome dell’algerina Kaylia Nemour, Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e Campionessa del Mondo sugli staggi.

OA Sport vi propone la diretta live delle qualificazioni femminili di ginnastica artistica ai Giochi del Mediterraneo 2026: cronaca in tempo reale a partire dalle ore 10.00, seguiremo le prime due suddivisioni con aggiornamenti al termine delle rispettivi sessioni e poi minuto per minuto, esercizio per esercizio, punteggio a punteggio, a partire dalle ore 17.00, quando si esibiranno l’Italia e le altre big. Buon divertimento a tutti.