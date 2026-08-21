LIVE Ginnastica artistica, Europei 2026 in DIRETTA: Targhetta cerca l’acuto nelle finali di specialità, si inizia alle ore 18.00

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Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei 2026 di ginnastica artistica maschile in programma a Zagabria in Croazia. Prima sessione in cui si assegnano i titoli individuali, con tre titoli medaglie d’oro da assegnare e l’Italia pronta a giocarsi una carta pesantissima. Venerdì 21 agosto il programma delle Finali di Specialità si aprirà alle 18.00 con il corpo libero, proseguirà alle 18.48 con il cavallo con maniglie e si concluderà dalle 19.36 con gli anelli. Per i colori azzurri tutti gli occhi saranno rivolti verso Gabriele Targhetta, capace di ottenere il miglior punteggio delle qualificazioni al cavallo e pronto a presentarsi alla finale con concrete ambizioni di medaglia.

La prima finale della serata sarà quella del corpo libero, in programma dalle 18.00 alle 18.40. Il lotto degli otto finalisti comprende l’irlandese Eamon Montgomery, l’israeliano Artem Dolgopyat, Arsenii Dukhno e Mukhammadzhon Iakubov, lo svizzero Luca Murabito, il croato Illia Kovtun, il britannico Harry Hepworth e Yahor Sharamkou. Non ci saranno italiani in gara e l’attenzione sarà inevitabilmente rivolta soprattutto a Dolgopyat e Kovtun, due nomi abituati ai grandi appuntamenti internazionali, ma una finale secca può aprire scenari molto differenti: un’uscita di pedana o un’imprecisione negli arrivi possono modificare completamente la classifica.

Alle 18.48 arriverà invece il momento più atteso dall’Italia. Gabriele Targhetta partirà dal primo posto ottenuto in qualificazione grazie a uno straordinario 15.200. Il ventenne brianzolo ha impressionato soprattutto per la qualità dell’esecuzione, premiata con un notevolissimo 9.300, costruendo un margine importante sulla concorrenza. Un esercizio di quel livello lo colloca inevitabilmente tra i grandi candidati al titolo, anche se una finale di specialità riparte completamente da zero e richiederà nuovamente precisione assoluta. Targhetta conosce già l’emozione di un podio continentale: lo scorso anno a Lipsia conquistò la medaglia di bronzo e a Zagabria proverà a compiere un ulteriore salto di qualità. Il dato delle qualificazioni lascia sognare, perché il suo 15.200 rappresenta un punteggio di valore internazionale assoluto. L’azzurro dovrà però riuscire a riproporre la stessa pulizia tecnica quando la pressione sarà decisamente superiore e ogni minima imprecisione potrà cambiare completamente la classifica.

La minaccia principale arriva dall’Armenia, che porterà in finale due specialisti di grandissimo livello. Mamikon Khachatryan ha chiuso le qualificazioni al secondo posto con 14.766, partendo da un D Score di 5.8, mentre Hamlet Manukyan ha ottenuto 14.733 con difficoltà 5.5 e una splendida esecuzione da 9.233. Manukyan arriva da campione europeo in carica e in questa stagione ha già vinto tappe di Coppa del Mondo al Cairo e a Osijek, mentre Khachatryan fu secondo proprio agli Europei di Lipsia e successivamente argento mondiale a Jakarta. Ma il nome che rende la finale ancora più prestigiosa è quello di Rhys McClenaghan. L’irlandese si è qualificato soltanto con il quinto punteggio, 14.400, ma il suo curriculum impedisce qualsiasi valutazione basata esclusivamente sul turno preliminare: è campione olimpico di Parigi 2024, due volte campione mondiale nel 2022 e 2023 e già campione europeo a Glasgow 2018. Dopo una stagione di pausa è tornato alla competizione e ha già vinto una prova di Coppa del Mondo ad Antalya.

Targhetta dovrà inoltre guardarsi dal bulgaro David Ivanov, settimo in qualificazione con 14.366 ma capace di presentare il D Score più elevato dell’intera finale, 6.0. È proprio questo uno degli elementi che può rendere imprevedibile la gara: aumentando il coefficiente di difficoltà cresce il potenziale del punteggio, ma aumenta inevitabilmente anche il rischio di lasciare decimi importanti durante l’esecuzione. Completano il lotto Dmitrijs Mickevics, sorprendente quarto in qualificazione con 14.466, lo spagnolo Ignacio Yockers, sesto con 14.400, e Arsenii Dukhno, entrato in finale con 14.333 dopo avere conquistato l’argento nel concorso generale individuale. Per Targhetta, dunque, il vantaggio mostrato nel primo turno è importante ma non concede alcuna certezza: servirà un’altra prova vicina alla perfezione per trasformare il miglior punteggio delle qualificazioni in una medaglia europea.

La prima giornata delle Finali di Specialità si chiuderà con gli anelli, dalle 19.36 alle 20.16, dove il livello si annuncia particolarmente elevato. L’Armenia schiererà Artur Avetisyan e Vahagn Davtyan, mentre l’Azerbaijan sarà rappresentato da Nikita Simonov. Al via anche Ilia Zaika, il tedesco Artur Sahakyan, i britannici Courtney Tulloch e Harry Hepworth e soprattutto il greco Eleftherios Petrounias, uno dei grandi specialisti dell’attrezzo e inevitabilmente uno dei nomi più attesi della finale.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei 2026 di ginnastica artistica maschile in programma a Zagabria in Croazia: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.00 con la prima finale e si andrà avanti fino alle ore 20.30 circa. Buon divertimento a tutti.