LIVE F1, GP Olanda 2026 in DIRETTA: FP1 e qualifiche sprint a Zandvoort

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Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE del primo giorno del week end del GP d’Olanda, appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Zandvoort, nei Paesi Bassi, si prospetta un day-1 particolarmente ricco e intenso per i piloti e i team.

Assisteremo, infatti, a una tre giorni in cui i tempi saranno piuttosto serrati per piloti e scuderie. Lo schedule prevede un’unica sessione di prove libere, che precederà la Sprint Qualifying, ovvero il time-attack che determinerà la griglia di partenza della Sprint Race di domani.

Una sfida per piloti e team, come detto, che dovranno trovare nel più breve tempo possibile la messa a punto ideale su una pista con caratteristiche molto precise. Si tratta di un tracciato che offre pochissime opportunità di sorpasso e la track-position rischia di essere decisiva. Per questo, la massimizzazione del risultato nel time-attack potrebbe risultare determinante.

Si torna a girare con Kimi Antonelli leader della classifica mondiale, che dovrà confermare lo status di leader e farsi trovare pronto agli attacchi del compagno di squadra in Mercedes, George Russell, e anche della Ferrari. La Rossa porterà un nuovo aggiornamento aerodinamico e si spera possa dare alla SF-26 una performance all’altezza della situazione.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE del primo giorno del week end del GP d’Olanda, appuntamento del Mondiale 2026 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 12:30 con le prove libere, mentre alle 16:30 andranno in scena la Sprint Qualifying. Buon divertimento!