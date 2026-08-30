LIVE Atletica, Grand Prix Brescia 2026 in DIRETTA: torna Kelly Doualla, c’è Fabbri!

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Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Grand Prix Brescia 2026, valevole come tappa Silver del Continental Tour di atletica. Si preannuncia un meeting di alto profilo grazie ad un campo partenti impreziosito dalla presenza di alcune stelle internazionali del calibro di Amy Hunt, Letsile Tebogo, Tobi Amusan, Bence Halasz oltre a vari big della Nazionale italiana.

Fari puntati nel triplo sulla nuova campionessa d’Europa Dariya Derkach, che se la vedrà con la campionessa olimpica Thea LaFond (Dominica) e con la giamaicana Ackelia Smith, ma ci sarà anche un altro oro di Birmingham come Leonardo Fabbri da primatista mondiale stagionale di getto del peso a confronto con l’altro azzurro Zane Weir, il giamaicano Rajindra Campbell e gli statunitensi Joe Kovacs, Payton Otterdahl e Adrian Piperi.

Attesi a Brescia la vice-campionessa continentale Sara Fantini nel martello ed i due nuovi primatisti tricolori negli 800 metri Eloisa Coiro e Francesco Pernici (che competerà sulla pista di casa). Iscritta Ayomide Folorunso dopo il quinto posto agli Europei nei 400 ostacoli, ma c’è tante curiosità per vedere in azione le rising star azzurre Kelly Doualla sui 100 piani e Alessia Succo nei 100hs.

Si comincia alle ore 13.30 con le gare di lancio del martello ed il programma entrerà progressivamente nel vivo nel corso del pomeriggio. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale del meeting bresciano con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo della magia dell’atletica internazionale: buon divertimento!