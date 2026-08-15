LIVE Atletica, Europei 2026 in DIRETTA: subito 4 gare di marcia! Poi le 4×100 in mattinata!

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IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA 2026

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della penultima giornata degli Europei di atletica di Birmingham (Regno Unito). Oltre alla pista ci sarà spazio per la marcia con l’Italia che vuole continuare a svolgere il ruolo di faro continentale nella specialità. Tante le carte da medaglia per la spedizione azzurra, con la serata che verrà illuminata da Andy Diaz e Yeman Crippa. Appuntamento alle 8.30 con le gare di marcia, mentre allo stadio si partirà dalle 11.25 con la sessione mattutina.

Dopo la splendida serata in cui l’Italia ha raccolto due medaglie d’oro con Nadia Battocletti ed il capitano Gianmarco Tamberi, il team tricolore proverà a staccare i padroni di casa nel medagliere sfruttando l’amata marcia. Si assegneranno quattro titoli con le mezze maratone e le maratone che animeranno la mattinata di Birmingham. Nella distanza corta al maschile l’Italia punterà su Andrea Cosi, Francesco Fortunato e Gianluca Picchiottino. In campo femminile spazio a Michelle Cantò, Nicole Colombi ed Alexandra Mihai. Per quel che riguarda la maratona azzurri in gara con Andrea Agrusti, Riccardo Orsoni e l’asso Massimo Stano. Tra le donne al via Federica Curlazzi, Sofia Fiorini ed Eleonora Anna Giorgi.

In pista si partirà alle 11.25 con il salto in lungo dell’heptathlon. Sempre nel lungo partiranno le qualificazioni con Larissa Iapichino che inizierà finalmente il suo Europeo. Nei 1500 femminili Ludovica Cavalli e Gaia Sabbatini proveranno a staccare il pass per la finale di domenica. La mattinata si concluderà con le attesissime batterie delle 4×100. In serata Idea Pieroni ed Asia Tervernini proveranno a dare il massimo nella finale dell’alto femminile. Nel salto triplo maschile Italia d’assalto con Andy Diaz, Andrea Dallavalle ed Andrea Biasutti. Programma che continuerà con i 10000 metri in cui gli azzurri calano l’asso Yeman Crippa, con Pasquale Selvarolo e Francesco Guerra che proveranno a ben figurare. Infine, dopo la finale dei 1500 con il nostro Pietro Arese, sarà la volta delle finalissime delle 4×100.

La penultima giornata degli Europei di atletica di Birmingham (Regno Unito) inizierà alle 8.30 con la marcia per poi proseguire alle 11.25 con la sessione mattutina dallo Stadio della città inglese. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!