LIVE Atletica, Diamond League Zurigo 2026 in DIRETTA: Fabbri, Coiro e Francesco Inzoli tra i protagonisti

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del meeting di Zurigo, evento valevole per la Diamond League 2026. Il massimo circuito internazionale dell’atletica leggera torna protagonista in Svizzera con l’ultimo evento prima delle finali di Bruxelles del 4-5 settembre.

Leonardo Fabbri ancora protagonista in un agosto di fuoco. Il pesista azzurro torna in pedana dopo il successo agli Europei di Birmingham, dove si è confermato sul tetto d’Europa dopo la vittoria di Roma ’24, e quello ottenuto in Silesia nell’ultima tappa di Diamond League. In Polonia Fabbri si è imposto con la misura di 22.08 in una gara non valida per il diamante.

Tanta attesa per rivedere in azione Eloisa Coiro. L’azzurra torna in pista dopo l’Europeo di altissimo livello, in cui ha siglato il nuovo record italiano degli 800 metri. A Birmingham l’ottocentista azzurra ha stoppato il cronometro in 1:57.56 battendo lo storico primato di Gabriella Dorio, che resisteva da 48 anni, e a Zurigo si confronta contro le migliori al mondo per provare a fare un ulteriore step in avanti.

Occhi puntati anche sulla pedana del salto in lungo dove Francesco Inzoli, all’esordio in Diamond League, cerca conferme all’esordio dopo l’exploit degli Europei. Per l’Italia in gara anche Edoardo Scotti che dopo la trionfale 4×400 di Birmingham si misurerà nei 400 metri in Diamond League in un evento non valido per il diamante.

Il programma del meeting di Zurigo inizierà alle 18.27 con il salto in alto femminile, mentre si entrerà nel vivo dalle 19.20, orario d’inizio del getto del peso maschile. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del meeting di Zurigo della Diamond League con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!