L’Italia si gioca il medagliere con le 4×400 agli Europei di atletica: le formazioni per le finali, rivoluzione femminile

L’Italia si gioca il primo posto nel medagliere agli Europei 2026 di atletica: l’ultima serata di gare all’Alexander Stadium di Birmingham sarà decisiva per il successo nella speciale classifica che considera come prima discriminante il maggior numero di ori. Gli azzurri sono a quota 8 titoli (19 podi complessivi) e sono tallonati dalla Gran Bretagna (7 ori), che può operare il sorpasso con i 1500 femminili e la 4×100 mista. Le due staffette del miglio e il salto in lungo con Larissa Iapichino avranno un peso specifico enorme sulla nostra Nazionale, che sta cercando di replicare il trionfo di due anni fa a Roma.

Come saranno composte le 4×400 tricolori? Sul fronte maschile è stata confermata la formazione che ha siglato il record nazionale in batteria e che ora cerca il colpaccio a effetto: Edoardo Scotti al lancio, Luca Sito in seconda frazione, Mohamed Soudassi per il terzo giro, Lorenzo Benati per la volata finale. Alle ore 22.48 la grande sfida con Gran Bretagna, Germania, Belgio Paesi Bassi, Polonia, Svizzera e Ungheria.

Le novità riguardano la staffetta femminile, che è stata rivoluzionata rispetto al turno preliminare: l’unica conferma è Anna Polinari in seconda frazione (in grandissima forma, ha accarezzato il record italiano di Libania Grenot sul giro di pista); anche Alessandra Bonora correrà nuovamente, ma è stata spostata dalla chiusura al lancio (al posto di Ilaria Accame). Entrano un faro della staffetta come Alice Mangione (in terza) e l’eccellente Eloisa Coiro (in quarta), fresca di record italiano e finale sugli 800 metri.

FORMAZIONI ITALIA 4X400 FINALI EUROPEI

Donne: Alessandra Bonora, Anna Polinari, Alice Mangione, Eloisa Coiro.

Uomini: Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi, Lorenzo Benati.