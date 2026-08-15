L’Italia pasticcia nei cambi e manca il podio europeo nella 4×100 femminile: Gran Bretagna in trionfo

Non è stato sufficiente l’inserimento di Zaynab Dosso in prima frazione al posto di Alice Pagliarini per confermare la straordinaria prestazione della batteria mattutina, con l’Italia che ha peggiorato addirittura di quasi un secondo raccogliendo un beffardo quarto posto nella finale della 4×100 femminile ai Campionati Europei di atletica 2026 a Birmingham.

La primatista nazionale dei 100 (che è anche campionessa iridata indoor in carica sui 60) si è aggiunta alle confermatissime Gloria Hooper, Dalia Kaddari e Alessia Pavese, che non più tardi di nove ore prima avevano accarezzato il record italiano della staffetta veloce con Pagliarini al lancio realizzando il miglior crono assoluto delle semifinali in 42.22.

Purtroppo i cambi perfetti della mattinata sono diventati problematici in serata, ma anche le singole frazioni si sono rivelate meno brillanti e Pavese non è riuscita a contenere in chiusura la rimonta della svizzera Salomé Kora e della formidabile polacca Ewa Swoboda nella volata di gruppo che metteva in palio l’argento ed il bronzo a distanza siderale dalla Gran Bretagna.

Italia che è rimasta ai piedi del podio continentale con un tempo di 43.21, vedendo sfumare la medaglia per soli 6 centesimi ed il secondo posto per meno di un decimo, mentre è stata a dir poco schiacciante la vittoria della formazione britannica composta da Dina Asher-Smith, Amy Hunt (che cala il tris dopo la doppietta individuale 100-200), Success Eduan e Imani Lansiquot con la miglior prestazione europea della stagione in 42.05.