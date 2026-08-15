La formazione della 4×100 agli Europei: Italia con un Campione Olimpico in batteria, ci sono due nomi nuovi

L’Italia insegue la qualificazione alle finali degli Europei 2026 di atletica con le due 4×100: appuntamento alle ore 13.40 odierne con le donne, mentre gli uomini saranno impegnati alle ore 14.09. La formazione maschile è chiaramente condizionata dagli infortuni di Marcell Jacobs e Chituru, non potevano essere presi in considerazione Fausto Desalu e Filippo Dezza dopo la finale dei 200 metri corsa ieri sera (il cremonese ha conquistato la medaglia di bronzo), dunque il CT Antonio La Torre e il responsabile della velocitò Filippo Di Mulo hanno dovuto costruire un quartetto inedito.

Il faro sarà Lorenzo Patta, Campione Olimpico di Tokyo 2020 nella 4×100 e sempre riferimento per il gruppo: il sardo è stato inserito in terza frazione, facendo da cerniera in curva tra Eduardo Longobardi (assegnato il rettilineo opposto dopo la semifinale sul mezzo giro di pista, sarà una novità) e Samuele Ceccarelli (rettilineo conclusivo per il toscano, eliminato in batteria sui 100 metri). Ai blocchi di partenza si presenterà l’emergente Eric Marek, che si è ben espresso nel corso di questa stagione. Bisognerà correre forte per rientrare nelle prime tre posizioni o meritarsi uno dei due tempi di ripescaggio: le rivali saranno Germania (senza Ansah), Svizzera, Belgio, Svezia, Finlandia, Slovenia, Irlanda.

Tra le donne, invece, è stata risparmiata Zaynab Dosso, finalista sui 100 metri e Campionessa del Mondo sui 60 metri indoor. La sprinter emiliana rientrerà in causa per la finale, obiettivo assolutamente possibile per un quartetto già rodato e di buon livello medio: Alice Pagliarini al lancio, Gloria Hooper in seconda frazione, Dalia Kaddari nella seconda curva, Alessia Pavese in chiusura. La Gran Bretagna è la rivale di riferimento, ma attenzione anche ai Paesi Bassi, presenti anche Portogallo, Finlandia, Austria, Danimarca, Irlanda in un’insidiosa prima batteria.

FORMAZIONI ITALIA BATTERIE 4X100 EUROPEI

Donne: Alice Pagliarini, Gloria Hooper, Dalia Kaddari, Alessia Pavese.

Uomini: Eric Marek, Eduardo Longobardi, Lorenzo Patta, Samuele Ceccarelli.