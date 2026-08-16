Medaglie a ripetizione! La 4×400 femminile è di bronzo! Klaver e Bol trascinano l’Olanda

Va in archivio con una splendida medaglia di bronzo per l’Italia la finale della 4×400 femminile ai Campionati Europei di atletica 2026, in corso di svolgimento all’Alexander Stadium di Birmingham. Il quartetto composto da Alessandra Bonora, Anna Polinari, Alice Mangione ed Eloisa Coiro ha fatto il massimo, sfiorando anche il record nazionale (3:23.40) e migliorando il quarto posto di Roma 2024.

Le azzurre hanno tagliato il traguardo con il crono di 3:23.57 al termine di una convincente prova di squadra, inserendosi fin da subito nella lotta per il podio grazie ad una solida prima frazione di Bonora (52.0 da ferma) e salendo in terza posizione grazie ad una favolosa prestazione della quattrocentista italiana più forte su piazza Polinari (50.2 lanciata).

Fondamentale, per completare l’opera, l’apporto dei due nuovi innesti rispetto alla batteria di venerdì (in cui avevano corso Ilaria Accame e Sara Cirillo): Mangione ha conservato il terzo posto con un’ottima frazione da 50.8 passando il testimone ad una closer d’eccezione come la primatista tricolore degli 800 Coiro, che ha saputo gestire alla perfezione l’ultimo segmento di gara spegnendo sul rettilineo conclusivo il tentativo di rimonta di Spagna, Francia e Belgio con un notevole parziale da 50.57.

Grande spettacolo anche due secondi più avanti per la sfida tra Paesi Bassi e Gran Bretagna, che si è conclusa con il successo delle oranje in 3:21.10 soprattutto grazie alla formidabile Lieke Klaver e al jolly Femke Broeders-Bol davanti alle padrone di casa britanniche, costrette ad accontentarsi dell’argento in 3:21.68.