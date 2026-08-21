Kimi Antonelli svetta nelle libere a Zandvoort. Norris fa paura, Ferrari in agguato con un asso nella manica

Kimi Antonelli vuole lanciare subito un messaggio al rientro dalla pausa estiva e firma il miglior tempo nella prima e unica sessione di prove libere del weekend Sprint di Zandvoort in occasione del Gran Premio d’Olanda 2026, valevole come dodicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il leader del campionato è stato il più veloce del lotto nella simulazione di qualifica, ottenendo un riscontro cronometrico di 1’12″949 su gomma soft con la sua Mercedes.

Il teenager emiliano ha preceduto a parità di condizioni e di mescola la McLaren di un convincente Lando Norris, distante 121 millesimi dalla vetta, mentre George Russell si è inserito in extremis al terzo posto con un gap di 125 millesimi dal compagno di squadra bolognese. Buon avvio tutto sommato per la Ferrari, molto vicina ai migliori pur non avendo ancora montato il fondo nuovo per evitare di correre il rischio di danneggiare le parti aggiornate su una pista scivolosa (inizialmente umida) e con poco grip.

Lewis Hamilton ha chiuso in quarta piazza a 190 millesimi da Antonelli e Charles Leclerc in quinta a 0.289, dimostrando comunque un buon ritmo soprattutto con gomme medie prima del time-attack, mentre la forbice si allarga sensibilmente a partire dal sesto classificato Oscar Piastri, che paga 659 millesimi dalla testa con la sua McLaren.

Molto bene Audi, in top10 sia con Nico Hulkenberg (7° a 0.835) che con Gabriel Bortoleto (9° a 1.043) nonostante una mescola di svantaggio, mentre è in grande difficoltà Red Bull con Max Verstappen solo 11° nel circuito di casa a 1.376 e Liam Lawson addirittura 14° a quasi due secondi dal leader, entrambi alle spalle della Racing Bulls di Arvid Lindblad.

CLASSIFICA FP1 GP OLANDA F1 2026

1. Kimi Antonelli (Mercedes) 1:12.949

2. Lando Norris (McLaren) +0.121

3. George Russell (Mercedes) +0.125

4. Lewis Hamilton (Ferrari) +0.190

5. Charles Leclerc (Ferrari) +0.289

6. Oscar Piastri (McLaren) +0.659

7. Nico Hulkenberg (Audi) +0.835

8. Pierre Gasly (Alpine) +0.962

9. Gabriel Bortoleto (Audi) +1.043

10. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1.336

11. Max Verstappen (Red Bull Racing) +1.376

12. Fernando Alonso (Aston Martin) +1.562

13. Franco Colapinto (Alpine) +1.877

14. Liam Lawson (Red Bull Racing) +1.912

15. Oliver Bearman (Haas F1 Team) +1.925

16. Esteban Ocon (Haas F1 Team) +1.948

17. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) +2.161

18. Lance Stroll (Aston Martin) +2.250

19. Alexander Albon (Williams) +2.408

20. Valtteri Bottas (Cadillac) +2.631

21. Sergio Perez (Cadillac) +2.751

22. Carlos Sainz (Williams) +3.396