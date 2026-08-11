Kamil Rychlicki sostituirà Alessandro Bovolenta agli Europei: l’indizio che anticipa le convocazioni di De Giorgi

Cambi importanti tra i convocati dell’Italia per il torneo di volley maschile che animerà i Giochi del Mediterraneo 2026, in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. L’opposto Alessandro Bovolenta e lo schiacciatore Federico Roberti sono stati chiamati a sostituire Giulio Magalini e Leandro Mosca per la competizione multisportiva, a cui la nostra Nazionale si presenterà con tutti i favori del pronostico per conquistare la medaglia d’oro.

Questo cambio può rappresentare anche un significativo indizio in vista degli Europei, che scatteranno il prossimo 9 settembre (gli uomini del CT Fefé De Giorgi esordiranno contro la Svezia nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli). Visto che Bovolenta sarà impegnato in Puglia fino al 3 settembre, sembra difficile che poi venga subito richiamato per disputare la rassegna continentale.

Appare dunque probabile che Kamil Rychlicki, aggregatosi al gruppo in collegiale a Cervia, possa essere la scelta di De Giorgi come alternativa all’annunciato titolare Yuri Romanò, fondamentale nel trionfo dello scorso anno ai Mondiali. Gli azzurri sono reduci dalla sconfitta contro gli USA nei quarti di finale della Nations League e affronteranno tre amichevoli casalinghe prima di impegnarsi agli Europei, dove verrà messo in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.