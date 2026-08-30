Judo, l’Italia surclassa la Francia in finale e vince l’oro ai Giochi del Mediterraneo!

Il PalaWojtyla di Martina Franca si tinge d’azzurro in occasione della prova a squadre di judo ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Dopo aver raccolto sette medaglie (con un solo oro) nelle categorie individuali, l‘Italia ha fatto valere la sua profondità imponendosi nel Team Event al termine di un percorso eccezionale culminato con la vittoria schiacciante in finale sulla Francia.

Il cammino della formazione italiana si era aperto nel pomeriggio con il faticoso successo ai quarti sulla Spagna per 4-2 (vittorie di Christian Parlati, Asya Tavano e Michela Terranova, oltre al punto automatico portato a casa da Jean Carletti per l’assenza di un avversario nella +90 kg) e a seguire con la bella affermazione per 4-1 sulla Turchia (protagonisti ancora Terranova, Parlati e Tavano insieme a Irene Pedrotti).

Nell’ultimo atto con in palio il titolo l’Italia ha travolto la selezione transalpina (priva di tutti i big ma comunque competitiva) con il punteggio di 4-1 grazie ai punti conquistati da Parlati, Tavano, Terranova ed infine da un fantastico Valerio Accogli nella -73 kg per ippon contro Maxime Gobert. Podio completato in terza posizione da Slovenia e Turchia, che si sono aggiudicate le rispettive finali per il bronzo.