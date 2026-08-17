Judo, i convocati dell’Italia per il Grand Slam di Losanna: Scutto punta al bis, 14 azzurri in gara

Sono quattordici nel complesso gli azzurri iscritti al Grand Slam di Losanna 2026, decimo appuntamento stagionale del World Tour di judo che si terrà da venerdì 28 a domenica 30 agosto. La località elvetica ospiterà il quarto torneo del circuito maggiore valevole per la Road to Los Angeles 2028, dopo l’apertura a metà giugno del periodo di qualificazione olimpica.

Back-to-back intercontinentale per la campionessa mondiale in carica dei -48 kg Assunta Scutto, che dovrebbe tornare sul tatami dunque due settimane dopo essersi imposta nel Grand Prix di Lima al rientro dopo tre mesi di stop per un’operazione al gomito. Doppio impegno in 14 giorni anche per Elios Manzi nei -66 kg e per Vincenzo Pelligra nei -81 kg.

Nel settore femminile sono attese a Losanna anche Francesca Milani (48 kg), Alessandra Rocco (52 kg), Ilaria Finestrone (52 kg), Giulia Carnà (57 kg), Silvia Pellitteri (57 kg) e Flavia Favorini (63 kg), mentre in campo maschile vedremo in azione – oltre ai già citati Manzi e Pelligra – Mattia Miceli (66 kg), Fabio Basile (73 kg), Leonardo Valeriani (73 kg), Bright Maddaloni (81 kg) e Tiziano Falcone (90 kg).

Prevista una larga partecipazione per il Grand Slam svizzero, con oltre 550 atleti iscritti in rappresentanza di 80 Paesi.