Judo, Giovanni Esposito e Giorgia Stangherlin sul podio del Grand Prix di Lima

Piazzamenti ancora importanti per la Nazionale italiana di judo, impegnata nel Grand Prix di Lima, in Perù. Nel day-2 dell’evento sudamericano, appuntamento dell’IJF World Tour utile per incamerare punti preziosi in chiave qualificazione olimpica, la spedizione azzurra può fregiarsi di due piazzamenti sul podio e di due ottimi quinti posti.

In terza posizione hanno concluso il loro percorso Giovanni Esposito (-73 kg) e Giorgia Stangherlin (-70 kg). Esposito ha esordito positivamente contro il colombiano Ferney Ruiz Mesa, replicando poi contro l’irlandese Joshua Green. In semifinale, il judoka italiano si è dovuto arrendere allo statunitense Jack Yonezuka, giocandosi così le proprie chance di podio nei ripescaggi. La sfida contro il marocchino Hassan Doukkali ha sorriso a Esposito, che ha conquistato il terzo posto.

Stesso percorso per Stangherlin. L’azzurra ha vinto la propria pool, superando la rumena Serafima Moscalu, prima di essere sconfitta in semifinale dalla brasiliana Nauana Silva. Brava Stangherlin a resettare e a imporsi nella sfida per l’ultimo gradino del podio contro la coreana Kim Jijeong.

Da sottolineare, nella categoria -70 kg, anche il quinto posto di Irene Pedrotti. L’azzurra, vittoriosa proprio contro Kim Jijeong nella propria pool, è stata battuta in semifinale dalla tedesca Dena Pohl, poi capace di conquistare il titolo. Nella sfida per il terzo posto, Pedrotti ha dovuto cedere al cospetto della già citata Moscalu.

Situazione simile per Vincenzo Pelligra. L’azzurro si è imposto nei primi due incontri della categoria -81 kg, superando il brasiliano Gabriel Falcao e il britannico Rory Tyrrell. Nei quarti di finale, il confronto con il moldavo Petru Pelivan si è rivelato fatale per l’italiano, costretto così ai ripescaggi. Vittorioso contro il portoricano Adrian Gandia, Pelligra è stato poi sconfitto nel confronto per il terzo posto dallo statunitense Johan Silot. In questa categoria, il migliore è stato il brasiliano David Lima. Eliminati nei turni preliminari Antonio Esposito, negli -81 kg, e Carlotta Avanzato, negli -63 kg.